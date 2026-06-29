FedEx meldet positives Ergebnis

FedEx Boeing 777 Frachter (Foto: Boeing)

Der Expressfrachtdienst FedEx konnte das Geschäftsjahr, welches am 31. Mai 2026 zu Ende ging, mit einem Betriebsgewinn von 5,46 Milliarden abschliessen.

Zwar bedeutet dies ein Rückgang des Gewinns im operativen Bereich um siebzehn Prozent, angesichts der Wirtschaftslage freut sich FedEx darüber, einen solch soliden Abschluss abliefern zu können. FedEx erzielte einen Umsatz von 94,72 Milliarden US Dollar, demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 87,93 Milliarden US Dollar erwirtschaftet wurden, um 7,73 Prozent gesteigert. Der Betriebsgewinn ist von 6,61 Milliarden US Dollar um 17,4 Prozent auf 5,46 Milliarden US Dollar zurückgegangen. Die Betriebsmarge hat sich von sieben Prozent auf 5,8 Prozent leicht verschlechtert. Den Nettogewinn gibt FedEx mit 4,43 Milliarden US Dollar an, ein Jahr zuvor erreichte dieser noch 4,09 Milliarden US Dollar.

Das vierte Quartal 2025/2026 bei FedEx

Im vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahres erwirtschaftete der Luftpostdienst FedEx bei einem Umsatz von 25 Milliarden US Dollar einen operativen Gewinn von 1,55 Milliarden US Dollar. Trotz eines Umsatzanstiegs von 12,5 Prozent ist bei FedEx im vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahres der Betriebsgewinn um 26 Prozent auf 1,55 Milliarden US Dollar zurückgegangen. Im letzten Jahr resultierten in der gleichen Berichtsperiode noch ein operativer Gewinn von 2,09 Milliarden US Dollar. Die operative Marge sank von 8,4 Prozent auf 6,2 Prozent. Das Nettoergebnis hat sich jedoch von 1,53 Milliarden US Dollar auf 1,60 Milliarden US Dollar verbessert.