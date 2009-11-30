FedEx lanciert neuen Dienst

Der amerikanische Express Lieferdienst hat ihre neue Dienstleistung FedEx International Next Flight eingeführt.

Der Express Dienst soll von Grossbritannien und Irland aus die ganze Welt mit Tür-zu-Tür Lieferungen beliefern und dies schneller als alle anderen Lieferdienste. Das neue Angebot wird 24 Stunden am Tag während 365 Tage im Jahr verfügbar sein und 220 Länder und Regionen abdecken. Dabei werden die zu liefernden Pakete und Sendungen mit den ersten, verfügbaren kommerziellen Linienflügen spediert, aber auch über den Landweg, sollte dieser schneller sein.

Link: FedEx