FedEx kauft weitere Boeing 757

Der Expressfrachtdienstanbieter wird dreissig Boeing 757 von United Airlines übernehmen und zu Vollfrachtern umbauen.

Die erste Maschine soll noch in diesem Jahr an FedEx übergeben werden. Die Kaufverträge wurden bereits am 8. März 2013 getätigt. Die Beschaffung wurde kürzlich durch FedEx bekannt gegeben. In einem ersten Schritt werden 14 Maschinen übernommen und in einem zweiten Schritt werden 16 weitere Boeing 757 folgen, die als Optionen in den Vertrag eingehandelt wurden. Die ersten 14 Boeing 757-200 werden bis Ende 2015 ausgeliefert. Mit den Boeing 757 ersetzt FedEx ihre alten dreimotorigen Boeing 727, die gut zweidrittel mehr Treibstoff verbrauchen als die zweimotorigen 757. Ein Umbau zum Vollfrachter kostet rund 5 Millionen US Dollar.