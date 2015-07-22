FedEx kauft weitere 50 Boeing 767 Frachter

FedEx Boeing 767-300F Frachter (Foto: FedEx)

Der Expressfrachtdienst FedEx hat am 21. Juli 2015 einen Grossauftrag für fünfzig weitere Boeing 767-300F Vollfrachter bekanntgegeben.

In den Festauftrag über fünfzig neue Boeing 767-300F Frachtflugzeuge wurden auch noch fünfzig Optionen eingehandelt. Der Auftrag hat nach den aktuellen Listenpreisen einen Wert von 9,965 Milliarden US Dollar. Die Frachtflugzeuge sollen zwischen 2018 und 2023 an FedEx ausgeliefert werden. FedEx hat bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer Boeing nun insgesamt 106 Boeing 767-300F Frachter fest in Auftrag gegeben, im Betrieb stehen momentan 21 Maschinen dieses Typs.

Mit den Boeing 767-300F Vollfrachtflugzeugen wird FedEx den größten Teil ihrer alternden dreimotorigen MD-10 Maschinen ersetzen. Die Boeing 767 brauchen bis zu 30 Prozent weniger Treibstoff als die Vorgänger von McDonnell Douglas und seien im Betrieb bis zu 20 Prozent günstiger. Die ältesten umgebauten DC-10 Frachtmaschinen sind seit mehr als vierzig Jahren im Betrieb und müssen langsam abgelöst werden.