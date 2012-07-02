FedEx bestellt neunzehn Boeing Vollfrachter

Der Expressfrachtdienst FedEx hat nach eigenen Angaben bei Boeing neunzehn weitere Boeing 767-300 Vollfrachter in Auftrag gegeben.

Nach Angaben von FedEx sollen die neuen Frachtmaschinen von 2015 bis 2019 in die Flotte integriert werden. Mit den Boeing 767 wird der Expressfrachtdienst aus Memphis ihre älteren Airbus A310 und MD-10 Frachter von McDonnell Douglas ersetzen. Der Auftragswert der neunzehn Boeing 767-300 Frachtmaschinen liegt bei 3,3 Milliarden US Dollar. Mit diesem Auftrag stockt FedEx die Boeing 767-300 Bestellungen auf 46 Einheiten auf. FedEx hat den Flugbetrieb im April 1973 aufgenommen und betreibt selber rund 380 Frachtmaschinen.