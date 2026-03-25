Februarzahlen bei Scoot

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Februar 2026 insgesamt 1,228 Millionen Passagiere, das waren 19,7 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.

Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 19,3 Prozent auf 3,430 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 2,575 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,022 Milliarden Sitzplatzkilometer um 17,4 Prozent verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im Februar 2026 bei 88,1 Prozent, im Vorjahresfebruar lag sie mit 89,5 Prozent um 1,4 Prozentpunkte höher.