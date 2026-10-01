Faszination Modellbau Friedrichshafen

Faszination Modellbau Friedrichshafen Flugzeugmodelle (Foto: Hobby Verlag AG)

Das wichtigste Ereignis der europäischen Modellbauszene steht bevor: Vom 30. Oktober bis 1. November 2026 verwandelt sich die Messe Friedrichshafen auf über 70.000 m² in das weltweite Hobby-Zentrum.

Drei Tage lang vereint das Messe-Trio aus FASZINATION MODELLBAU, der Internationalen Modellbahn-Ausstellung und dem Echtdampf-Hallentreffen alle Sparten unter einem Dach – von dampfender Schienenromantik und gigantischen Truck-Parcours über packende Wasseraction bis hin zu spektakulären Airshows am Bodensee-Airport.

Faszination Modellbau Friedrichshafen P-51D Mustang (Foto: Hobby Verlag AG)

Faszination auf Schienen: Int. Modellbahn-Ausstellung

Alle zwei Jahre wird Friedrichshafen zum zentralen Treffpunkt für Modellbahn-Begeisterte aus ganz Europa: Die Internationale Modellbahn-Ausstellung (IMA) öffnet in Halle A1 und Halle A2 ihre Tore. Auf der weitläufigen Ausstellungsfläche sind handverlesene Schauanlagen aus mehreren Ländern im laufenden Betrieb zu sehen. Das Spektrum reicht von der winzigen Spur Z bis hin zu imposanten Gartenbahnen: Züge ziehen mit echtem Dampf über historische Reichsbahnstrecken, und der Schweizer Glacier Express schlängelt sich durch alpine Panoramen. Ein besonderes Highlight ist die Deutschlandpremiere der französischen Modulgruppe „SceNic“: Rund ein Dutzend Erbauer reisen erstmals über die Landesgrenzen hinaus an und verknüpfen fast 30 Einzelmodule zu einer über 40 Meter langen Spur-N-Strecke quer durch Frankreichs vielfältige Regionen.

Faszination Modellbau Friedrichshafen Eisenbahnanlage (Foto: Hobby Verlag AG)

Kinder wie Erwachsene können an vielen Anlagen über interaktive Taster Szenen und Lichteffekte selbst auslösen. Neben dem Schauen steht der direkte Austausch im Vordergrund – ob beim Fachsimpeln mit den Erbauern oder bei Begegnungen mit bekannten Szene-Persönlichkeiten wie Hagen von Ortloff („Eisenbahn-Romantik“).

Begleitet werden die Anlagen von den führenden Marken der Branche, die ihre neuesten Lokomotiv- und Wagenmodelle, moderne Digitaltechnik sowie aktuelles Zubehör präsentieren. Mit dabei sind die großen Namen des Modellbaus – darunter Märklin (mit Trix und LGB), Roco/Fleischmann, PIKO, BRAWA, Hornby, Tillig, Faller, Noch und Viessmann.

Eine spektakuläre Brücke zwischen Schiene und Konstruktion schlägt zudem Aussteller Martin Enzenhöfer in Halle A2: Vor Ort wagt der Friedrichshafener einen Rekordversuch mit einem über acht Meter hohen Spiralturm aus Klemmbausteinen, auf dessen 56 Ebenen zwei Züge gleichzeitig in die Höhe klettern sollen. Flankiert wird der Turm von weiteren baulichen Extremen – darunter eine monumentale Festungsstadt aus knapp 100.000 Steinen, deren finale Module live vor den Augen des Publikums vollendet werden.

Aufsitzen und Mitfahren beim Echtdampf-Hallentreffen

Gleichzeitig verwandeln sich die Hallen B2 und B3 in das weltgrößte Hallentreffen für dampfbetriebene Modelle. Mehr als 200 internationale Teilnehmer und Vereine reisen mit ihren selbstgebauten Unikaten an – von filigranen stationären Dampfmaschinen über historische Lokomobile bis hin zu schweren Personen- und Güterzuglokomotiven.

Das Herzstück bildet die weltweit größte kombinierte 5-Zoll- und 7¼-Zoll-Gleisanlage mit über vier Kilometern Gesamtlänge. Zwischen Verschiebebahnhof, Drehscheibe und Verladestation herrscht reger Fahrbetrieb im Taktfahrplan: Es zischt, riecht nach Kohlefeuer und Schmieröl, während Kolben und Schwungräder im stetigen Rhythmus arbeiten. Die Anlage ist für Besucher direkt zugänglich – und wer das Dampferlebnis am eigenen Leib spüren möchte, steigt einfach auf die Zuggarnituren auf und dreht auf den offenen Wagen selbst eine Runde durch die beiden Messehallen. Auch abseits der Schienen gibt es historische Mechanik in Aktion: Straßendampfwalzen und Zugmaschinen ziehen schnaufend durch die Gänge, während an den Werkbänken erfahrene Konstrukteure Einblick in Kesselbau, Armaturen und Feinmechanik geben.

Faszination Modellbau Friedrichshafen Modellflugzeug (Foto: Hobby Verlag AG)

Stars des Jahres, Indoor-Action und Expertenwissen

Unter freiem Himmel präsentieren die von der Fachzeitschrift FMT geladenen Piloten bei den „Stars des Jahres“ auf dem Bodensee-Airport eine Airshow der Spitzenklasse – darunter Rekord-Champion Gernot Bruckmann mit seiner Yak 54 XXL (Maßstab 1:1,6), das Flippers Aerobatic Team mit Formations-Jetflug sowie Luca Baumann im Freestyle-Kunstflug.

Direkt im Foyer West geht es bei der FMT-Indoor-Action auf engstem Raum zur Sache: Zu den absoluten Hinguckern gehören Joachim Rausers Curtiss P40 Warhawk, die es trotz 2,10 Metern Spannweite auf nur 800 Gramm bringt und mit einem um 90 Grad drehenden Einziehfahrwerk glänzt, sowie eine Focke-Wulf Fw 190 im „Fatty“-Comic-Look. Erwann Mariette überrascht mit einer fliegenden Bassgitarre und einer zweimotorigen OV10 Bronco, während Markus Zolitsch Showeffekte mit Konfetti und Bremsfallschirmen zündet und die Familie Blocher vorbildgetreue Hubschrauber aus dem 3D-Drucker vorfliegt.

In Halle A3 schlägt das Herz des Flugmodellbaus: Die zentrale Flugmodell-Ausstellung versammelt meisterhafte Eigenbauten aller Sparten, unmittelbar daneben bietet das Modellbau-Forum fundiertes Fachwissen zum Nulltarif: In praxisnahen Kurzvorträgen informieren Experten über Konstruktionsmethoden, den Einsatz von 3D-Druck im Flugmodellbau sowie aktuelle luftrechtliche Rahmenbedingungen.

Faszination Modellbau Friedrichshafen Modell McDonnell Douglas F-4 Phantom (Foto: Hobby Verlag AG)

Die Welt des Plastik- und Kartonmodellbaus

In Halle A5 fasziniert uns der detailgetreue Standmodellbau: Der Plastik-Modellbau-Club Bodensee versammelt gemeinsam mit befreundeten Vereinen und Einzelausstellern aus dem Dreiländereck die Community rund um filigrane Bausätze und Dioramen.

Im Mittelpunkt stehen 2026 zwei thematische Sonderschauen: Zum einen blickt „100 Jahre Lufthansa“ auf ein Jahrhundert Luftfahrtgeschichte und die Flugzeugklassiker mit dem Kranich zurück. Zum anderen beleuchtet die Sonderschau „Unsere Bundeswehr“ den Fuhr- und Flugzeugpark der deutschen Streitkräfte sowie deren humanitäre Hilfseinsätze. Für Science-Fiction-Fans bringt Modellbauer Alex Kosyra aufwendig beleuchtete Raumschiffe an den Bodensee.

Dass der Bau von Modellen vor allem von Know-how und Handwerk lebt, zeigen die Experten direkt vor Ort: An den Werkbänken demonstriert Stefan Vater („Spire-Painting“) live Techniken zur realistischen Alterung und Verwitterung von Fahrzeugen, während Fachvorträge im Modellbauforum den 3D-Druck in der Bausatzverfeinerung beleuchten. Direkt nebenan beweist die IG Kartonmodellbau Südwest, wie aus bedruckten Papierbögen erstaunlich stabile und hochdetaillierte Schiffe, Leuchttürme und Architektur-Ikonen entstehen – inklusive offener Beratung zu Schnitt- und Klebetechniken. Abgerundet wird das Angebot durch das traditionelle Jugend- und Kinderbasteln.

Faszination Modellbau Friedrichshafen Schiffmodellbau (Foto: Hobby Verlag AG)

Leinen los in Halle A5: Schiffsmodellbau in Aktion

Anlaufpunkt für alle Marine- und Schiffsmodellbau-Freunde ist die Halle A5 samt dem angrenzenden Messesee vor dem Foyer West. Zentraler Dreh- und Angelpunkt ist das 400 m² große Indoor-Wasserbecken: Hier manövrieren Frachter, Schlepper und historische Dampfschiffe mit hoher Präzision, während Segelyachten ihre Runden drehen. Für Dynamik sorgen simulierte Seenotrettungseinsätze, flotte Jetski-Läufe und das traditionelle „Entenschubsen“ mit den robusten „Ramborator“-Schubbooten. Wer noch mehr Tempo sucht, erlebt draußen auf dem Messesee hochmotorisierte Rennboote mit riesigen Gischtfontänen.

Faszination Modellbau Friedrichshafen Schiffbecken (Foto: Hobby Verlag AG)

Ein fester Treffpunkt für Fachgespräche ist der Stand der Zeitschrift ModellWerft: Dort präsentieren die Autoren ihre aktuellen Bauprojekte und beantworten alle Fragen zu Rumpfbau oder Technik. Auch das Mitmachen ist fest eingeplant: Nach einer kurzen Einweisung können junge Nachwuchskapitäne am Becken selbst steuern und ihr Steuermannspatent erwerben. Begleitend lädt die VTH-Messe-Schnitzeljagd mit kniffligen Rätselstationen zu einer Entdeckungsreise durch die Hallen ein; die Teilnahmekarten liegen an den Eingängen und am VTH-Stand bereit.

Faszination Modellbau Friedrichshafen Schiffbecken (Foto: Hobby Verlag AG)

Schweres Gerät beim Truck- und Militärmodellbau

In Halle A4 und den angrenzenden Arealen regieren Drehmoment, Kettenantriebe und feinste Funktionsmechanik. Das Zentrum bildet der große Truckparcours (1:16 und 1:14,5): Was für das Publikum wie ein reibungsloser Miniatur-Alltag aus Baustellen, Speditionen und Straßennetzen wirkt, ist eine logistische Meisterleistung. Jedes Jahr plant die Interessengemeinschaft Truckmodellbau Freudenstadt das Terrain komplett neu. Ein 40-Tonner rollt mit Paletten und Unterkonstruktionen an, bevor rund 80 Kubikmeter Humus, Tonnen an Splitt und Natursteine von Dutzenden Helfern zu einer befahrbaren Landschaft geformt werden.

Faszination Modellbau Friedrichshafen "Achtung Panzer" (Foto: Hobby Verlag AG)

Bis zu 100 Gastfahrer pro Tag baggern, kippen und transportieren Güter über den Parcours. Führende Hersteller wie ScaleART, Tamiya-Carson, Fumotec und thicon zeigen parallel ihre Spitzenmodelle und Hydraulikkomponenten im Praxiseinsatz. Direkt nebenan bewältigen Panzer und Radfahrzeuge auf dem Militärgelände schwerste Hindernisse, während die „Freunde der Modellpistenraupen“ eine Schneelandschaft präparieren. Ein optischer Höhepunkt ist das traditionelle Nachtfahren am Messe-Freitag und -Samstag ab 17:00 Uhr: Bei gedimmtem Hallenlicht setzen unzählige Arbeitsscheinwerfer, Rundumleuchten und Showtrucks die Szenerie in Szene.

Highspeed auf dem Asphalt und schwebende Giganten

Für maximales Renntempo sorgt der RC-Car-Sport in Halle B1: Bei den traditionsreichen German Open RC-Car Masters kämpfen Spitzenfahrer in neun Klassen um Bestzeiten – vom klangstarken Nitro-Verbrenner (Königsklassen VG8 und VG10) über sprintstarke Elektro-Boliden bis hin zu spektakulären RC-Bikes mit extremer Schräglage.

Wer das Foyer Ost ansteuert, erlebt zwei faszinierende Kontraste: Am Boden zirkelt die Devils Drift Crew ihre Boliden im permanenten Quersteher auf engstem Raum um die Kurven. Direkt darüber geht es in die dritte Dimension: Bei der Open International Competition F7B tragen ferngesteuerte Modell-Luftschiffe ihre lautlosen Rennen aus.