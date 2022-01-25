Fast leere Flugzeuge bei Cathay

Airbus A321neo Cathay Pacific (Foto: Cathay Pacific)

Cathay Pacific konnte im Dezember 2021 lediglich 99.118 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Dezember 2019 waren es noch knapp drei Millionen.

Cathay Pacific leidet weiter unter Corona, mit der Airline aus Hongkong flogen auch im Dezember 2021 fast keine Passagiere. Das Angebot wurde verglichen mit dem Dezember 2020 um 28,6 Prozent auf 1,569 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um 156,5 Prozent auf 574,024 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 36,6 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresdezember um 18,2 Prozentpunkte verbessert.

Die transportierte Fracht ist um 12,0 Prozent auf 134.691 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 84,3 Prozent, was einer Verbesserung von vier Prozentpunkten gleichkommt.

Das Jahr 2021 bei Cathay Pacific

Im Berichtsjahr 2021 flogen mit Cathay Pacific 717,059 Tausend Passagiere, im Corona Jahr 2020 konnte Cathay noch 4,631 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen. Im vergangenen Jahr lag das Angebot bei 13,228 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 61,8 Prozent weniger als im Jahr 2020. Die Nachfrage lag bei 4,120 Milliarden Sitzplatzkilometer, Minus 79,5 Prozent. Die Auslastung lag bei 31,1 Prozent, diese war damit 26,9 Prozentpunkte schlechter als im Krisenjahr 2020.

Die Fracht lag mit 1,333 Millionen Tonnen gleich auf wie im Vorjahr, die Frachtauslastung erreichte 81,4 Prozent, was einer Verbesserung von 8,1 Prozent entspricht.

Das Jahr 2019 vor der Coronakrise bei Cathay Pacific

Mit Cathay Pacific und Dragonair flogen im Berichtsjahr 2019 insgesamt 35,233 Millionen Fluggäste, das waren 0,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Angebot lag bei 163,244 Milliarden Sitzplatzkilometern, während die Nachfrage 134,397 Milliarden Sitzplatzkilometer erreichte. Die Flugzeuge waren übers ganze Jahr gerechnet zu 82,3 Prozent ausgelastet, was einer Verschlechterung von 1,8 Prozentpunkten gleichkommt.