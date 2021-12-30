Fast leere Flugzeuge bei Cathay
Cathay Pacific konnte im November 2021 lediglich 70.047 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im November 2019 waren es noch mehr als 2,6 Millionen.
Cathay Pacific leidet weiter unter Corona, mit der Airline aus Hongkong flogen auch im November 2021 fast keine Passagiere. Das Angebot wurde verglichen mit dem November 2020 um 29,5 Prozent auf 1,468 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um 87,1 Prozent auf 393,162 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 26,8 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresnovember um 4,3 Prozentpunkte verbessert.
Die transportierte Fracht ist um 15,8 Prozent auf 135.350 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 82,6 Prozent, was einer Verbesserung von 4,3 Prozentpunkten gleichkommt.