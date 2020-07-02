Fast keine Passagiere bei Thai

Thai Airways Boeing 777-300ER (Foto: Thai Airways)

Mit Thai Airways flogen im Mai 2020 noch gerade einmal zwei Tausend Passagiere, im Vorjahresmai waren es noch 1,412 Millionen Passagiere, die Airline leidet extrem unter der Gesundheitskrise.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 95,3 Prozent auf 324 Millionen Sitzplatzkilometer abgebaut, während die Nachfrage um 99,7 Prozent auf lediglich noch 12 Millionen Sitzplatzkilometer einbrach. Die Sitzplatzauslastung lag bei 3,8 Prozent und verschlechterte sich somit um 68,5 Prozentpunkte.

Die Frachtleistung ist ebenfalls zusammengebrochen, Thai Airways konnte im Mai noch gerade 5.684 Tonnen Luftfracht transportieren, im Vorjahresmai waren es noch 48.254 Tonnen.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres konnte Thai noch 3,495 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem krisenbedingten Rückgang von 56,2 Prozent.

FliegerWeb News Sendung