Fast keine Passagiere bei Singapore

Singapore Airlines Boeing 787-10 Dreamliner (Foto: Boeing)

Im Juni 2020 flogen mit Singapore Airlines lediglich 13.900 Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einem Einbruch von 99,3 Prozent.

Singapore Airlines leidet weiter an der Corona Krise, im Juni flogen mit der Airline aus dem Stadtstaat Singapur weiterhin fast keine Passagiere. Die Airline hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 94,0 Prozent auf 641,0 Millionen Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um 99,1 Prozent auf 79,8 Millionen Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 74,3 Prozentpunkte auf 12,4 Prozent verschlechtert.

Auch bei Singapore Airlines Cargo hat das Frachtgeschäft stark gelitten, es wurden noch 51,7 Tausend Tonnen Fracht transportiert (Vorjahresjuni 99,8 Tausend Tonnen), das entspricht einem Minus von 48,2 Prozent.

Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat Juni leidglich 17.700 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen (Vorjahr 3,228 Millionen Passagiere), das entspricht einem Corona krisenbedingten Einbruch von 99,5 Prozent.

Die Corona Krise ist bei den interkontinental ausgerichteten Fluggesellschaften aus Asien noch nicht ausgestanden. Singapore Airlines und deren Langstreckentochter Scoot verfügen über eine große Langstreckenflotte, welche die pulsierende Metropole Singapur mit der gesamten Welt verbindet. Der Interkontinentale Linienverkehr ist im März wegen der Corona Pandemie komplett eingebrochen und wird sich über die nächsten drei Jahre wegen dieser Gesundheitskrise nur langsam erholen. Fluggesellschaften wie Singapore Airlines und Scoot leiden unter dieser Krise überproportional, da sie stark auf den interkontinentalen Verkehr ausgerichtet sind und dieser wird sich wie bereits erwähnt, nur schleppend erholen.

FliegerWeb News Sendung vom 30. Juni 2020