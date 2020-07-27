Fast keine Passagiere bei SAS

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte wegen der Corona Krise im Juni 2020 weiterhin fast keine Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, es waren jedoch bereits doppelt so viele wie Mai.

Im Juni 2020 flogen mit SAS insgesamt 328 Tausend Fluggäste (Vorjahresjuni 2,753 Millionen), dies entspricht einem Corona bedingten Einbruch von 88,1 Prozent. Ernüchternd daran ist, dass bei SAS im Juni bereits wieder doppelt so viele Fluggäste zustiegen wie im Vormonat Mai, von einer nachhaltigen Erholung kann man bei so tiefen Zahlen jedoch noch nicht sprechen. Im Berichtsmonat Juni konnte Scandinavian Airlines 223 Millionen Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 93,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjuni um 90,1 Prozent auf 426 Millionen Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Auslastung hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 29,1 Prozentpunkte auf 52,4 Prozent verschlechtert.