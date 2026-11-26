Farbenfroher Black Friday bei TAP Air Portugal

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

TAP Air Portugal bietet attraktive Flugpreise auf dem ganzen Streckennetz ab der Schweiz nach Portugal, Brasilien, Nordamerika und Afrika.

TAP Air Portugal sorgt mit einer farbenfrohen Kampagne für frischen Schwung beim Black Friday. Die Airline lädt alle Kunden dazu ein, ihren ganz persönlichen „Colour Friday" zu entdecken – inspiriert von den Farben, Landschaften und Emotionen der Reiseziele, die TAP anfliegt. Von den Stränden und pulsierenden Straßen Brasiliens über die vielfältigen Landschaften und vulkanischen Strände der Kapverden und der Azoren bis hin zur kosmopolitischen Atmosphäre Nordamerikas, dem historischen Erbe Marokkos und den faszinierenden Metropolen Lissabon und Porto: Ob Rot, Blau, Grün, Türkis oder Pink – jede Reise hat ihre ganz eigene Farbe.

Die „Colour Friday"-Angebote von TAP sind bis zum 1. Dezember 2026 buchbar. Der Reisezeitraum erstreckt sich vom 1. Januar bis zum 31. Mai 2027. Das Angebot gilt für alle von TAP durchgeführten Flüge. Die Tarife gelten für One-way-Flüge inklusive Steuern und Gebühren und sind in den Buchungsklassen Economy, Economy Prime und Business verfügbar. Die Tarife bieten maximale Flexibilität, da sie weder einen Mindest- noch einen Höchstaufenthalt voraussetzen und mit anderen One-way-Tarifen für den Rückflug kombiniert werden können. Nachstehend einige Preisbeispiele:

Schweiz – ab Zürich und Genf

One-way-Tarife in Economy / Economy Prime / Business

Lissabon: ab 60 CHF / - / ab 215 CHF

Azoren/Madeira: ab 120 CHF / - / ab 280 CHF

Marokko: ab 105 CHF / - / ab 280 CHF

Kapverden: ab 185 CHF / - / ab 620 CHF

Nordamerika: ab 265 CHF / ab 465 CHF / ab 1.380 CHF

Brasilien: ab 330 CHF / ab 510 CHF / ab 1.120 CHF

Wir möchten dem Black Friday eine neue Perspektive geben und die Farben jedes Reiseerlebnisses, der Destinationen und der individuellen Erfahrungen unserer Kunden feiern. Jeder reist auf seine eigene Weise und jedes Reiseziel hat seine ganz besondere Energie. Deshalb lädt TAPs Colour Friday alle dazu ein, die Farbe ihres nächsten Reiseziels zu entdecken,

erklärt Mario Cruz, Chief Commercial & Revenue Officer von TAP Air Portugal.

Informationen zu TAP Air Portugal unter www.flytap.com.