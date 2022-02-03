Fanartikel von German Airways

German Airways Embraer E190 (Foto: German Airways)

Ab sofort kann jeder ein Stück German Airways bei sich zuhause haben, die Fanartikel können auf fairtronics.de erworben werden.

Luftfahrt-Fans können jetzt auch im Alltag Farbe bekennen, in diesem Fall mit schwarz, rot, gelb. Dies sind die Farben von German Airways, der zweitältesten Fluggesellschaft Deutschlands.

Und im neuen Fanartikel-Shop auf www.fairtronics.de gibt es jetzt viele, viele neue Produkte im Design von German Airways, bekannt aus dem Charter- und Wetlease-Geschäft für die großen Fluggesellschaften Europas.

Ein Blick auf die Seite von fairtronics.de lohnt sich: Neben den klassischen Kabinentrolleys und dem Lanyard gibt es noch weitere nützliche und schöne Dinge – zum Beispiel einen praktischen Notebook-Rucksack, den Turnbeutel oder die Einkaufstasche im Airline-Design, Kaffeetassen, Kosmetiktaschen oder den Strandball Zeusty für schöne Stunden im Sand. Und natürlich ist auch ein Modell der German Airways Embraer E190 im Onlineshop zu haben.

Fairtronics.de gehört – ebenso wie German Airways – zur Zeitfracht Gruppe. Daher arbeiten die beiden Unternehmen auch im Vertrieb von Merchandising-Produkten neuerdings eng zusammen.