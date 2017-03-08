Familienfest am Flughafen Köln-Bonn

Köln Bonn Airport (Foto: Airport Köln-Bonn)

Am 19. März grünt und blüht es am Köln Bonn Airport: An diesem Sonntag lädt der Flughafen zum ersten Familienfest des Jahres in der Reihe "Crazy Sunday" ein.

Dabei dreht sich dieses Mal alles um den Frühling. Unter dem Motto "Spring Feeling" gibt es von 11:00 bis 16:00 Uhr auf der Besucherterrasse und in den Terminals viele Mitmach-Aktionen speziell für Kinder und deren Eltern. Auf der Besucherterrasse ist Geschicklichkeit gefragt: Dort steht ein Frühlings-Parcours mit Entenangeln, einer Riesen-Raupe und "XXL-vier-gewinnt" bereit. Außerdem können sich Besucher mit einem Schmetterlings-Maskottchen fotografieren lassen. Natürlich gibt es auch Musik. Dafür sorgen die "Nightliners". Außerdem animiert Musiker Bernd Klüser mit seinem plüschigen Freund Funny Fux die Kinder bei einem Mitmachkonzert. Für alle, die zwischendurch Hunger bekommen, gibt es Poffertjes, Waffeln am Stiel und Spezialitäten vom Grill. Um 15 Uhr wird es spannend: Dann werden zwei Fluggutscheine von Eurowings im Wert von je 100 Euro verlost.

Der Airport-Besucherdienst bietet an diesem Sonntag – nach Anmeldung im Terminal 1, Bereich B (Personalausweis mitbringen) – kostenlose Führungen über das Gelände an. In den Terminals gibt es diverse Frühlingsangebote in Restaurants, Shops und Reisebüros zu entdecken. Kinder können sich schminken lassen oder Windräder basteln. Im Bereich B von Terminal 1 können kleine Gärtner Frühblüher in die Erde bringen: Kleine Blumentöpfe werden dafür marmoriert und mit einer Blumenzwiebel bestückt. Gleich drei Mal tritt ein Puppentheater im Bereich B des Terminal 1 auf. Und wer mit seiner Restaurant-Rechnung am Gewinnspiel "Sie essen – wir zahlen" teilnimmt, bekommt diese mit etwas Glück vom Flughafen erstattet.

Wer bei so viel Frühlingsgefühl gleich seine nächste Reise buchen will, findet dafür im Terminal 2 im Reisemarkt viele attraktive Angebote rund um den Sommerurlaub und Städtetouren. Die ersten 200 Veranstaltungsbesucher, die eine Reise ab Köln/Bonn buchen, dürfen ihr Auto während der Urlaubsreise bis zu zwei Wochen kostenlos im Parkhaus 2 abstellen. Für Veranstaltungsbesucher ist das Parken wie immer sonntags besonders günstig: Für Ein- und Ausfahrten zwischen 08:00 und 20:00 Uhr bezahlen sie im Parkhaus 2 lediglich den Tarif von drei Euro.

Flughafen Köln Bonn