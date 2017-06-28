Familien sind bei NIKI Nummer 1

Fly Niki Airbus A320 (Foto: Niki)

Auf dem Weg in den Urlaub bietet NIKI den kleinsten Fluggästen als Ferienflieger Nummer eins viele Vorteile und freut sich über zufriedene Familien an Bord.

Der Leitspruch „Passenger comes first“ gilt bei NIKI für Erwachsene wie für Kinder gleichermaßen. Auf die jüngsten NIKI Passagiere wartet an Bord ein kleines Geschenk, damit die Zeit an Bord sprichwörtlich wie im Flug vergeht.

Niki bietet Familien Vorteile auf dem Weg in den Urlaub. Dies reicht von der zusammenhängenden Sitzplatzreservierung, ausreichender Freigepäckgrenze (ausgenommen der Eco-Light Tarif), spezieller Kinderangeboten an unseren Abflughäfen und unserem aufmerksamen, familienfreundlichen Service an Bord.

NIKI CCO, Armin Bovensiepen: „ Familien sind für uns als Ferienflieger von besonderer Bedeutung, darauf haben wir unser Angebot ausgerichtet. Gerade für Familien mit kleinen Kindern bieten wir zum Beispiel erweiterte Freigepäckgrenzen.“

Für Familien auf dem Weg in die Ferien empfiehlt es sich rechtzeitig eine Sitzplatzreservierung vorzunehmen. Das kann bis 24 Stunden vor Abflug online unter „Meine Buchung“ oder telefonisch im Service-Center erledigt werden. Auch die Möglichkeit des Web Check-in ist gerade für Familien ein riesiger Vorteil, wenn man das Schlange stehen am Flughafen umgehen möchte. So müssen die Koffer nur noch am „drop off Schalter“ abgegeben werden.

Damit auch wirklich kein Kuscheltier zuhause bleiben muss, dürfen Kinder bei NIKI mit einem Gepäckstück bis 23kg fliegen und zusätzliches Gepäck wie Kinderwagen, Autokindersitze und Reisebetten für Kinder können ohne Aufpreis mitgenommen werden.

Die allerkleinsten NIKI Passagiere unter 2 Jahren reisen für 15% des Flugpreises. Nach Wunsch kann auch für Babys ein Ticket mit eigenem Sitzplatz gekauft werden. In diesem Fall ist die Nutzung eines zertifizierten Kindersitzes, der der Sicherheit des Babys dient, vorgeschrieben. Ab einer Flugzeit von 90 Minuten sind alle NIKI Flugzeuge mit einem Babykörbchen (für Babys bis zu 12 Monaten) ausgestatten, dafür muss vorab ein geeigneter Sitzplatz im Service Center, oder online bis 48 Stunden vor Abflug reserviert werden.

Ausführliche Informationen zum Thema Fliegen mit Kindern findet man auch auf www.flyniki.com im Bereich Service, „Reisen als Familie“.

Teilnehmer des NIKI und airberlin Vielfliegerprogramms sammeln wertvolle topbonus Meilen. Alle Flüge sind online auf flyniki.com oder airberlin.com buchbar.

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