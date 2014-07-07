Familien fliegen mit airberlin besonders günstig

Nur wenige Tage vor Beginn der Sommerferien bietet airberlin besonders günstige Flüge für Familien an.

Mit dem Familien-Special erhalten Kinder 100 Prozent Rabatt auf den Nettoflugpreis und starten so besonders günstig in den Sommerurlaub. Für jedes Kind zwischen zwei und elf Jahren, das in Begleitung eines Erwachsenen reist, fallen mit dem Angebot von airberlin ausschließlich Steuern und Gebühren an. Das Familien-Special ist bis einschließlich 10. Juli 2014 buchbar und gilt zum Beispiel auf Flügen zu den beliebtesten Mittelmeerzielen in Griechenland, Sardinien, Malta oder nach Mallorca. Ebenso ist das Angebot auf ausgewählten Verbindungen auf die Kanarischen Inseln verfügbar. Der Reisezeitraum gilt ab sofort biseinschließlich 30. September dieses Jahres. Damit die ganze Familie an Bord zusammen sitzen kann, ist bei airberlin die Sitzplatzreservierung für Familien kostenlos. Für Kleinkinder unter zwei Jahren ist unabhängig von der Serviceklasse ein Freigepäckstück zu 23 kg inklusive, denn das Lieblingsspielzeug darf im Urlaub nicht fehlen. Für Kinder zwischen zwei und elf Jahren gelten die gleichen Freigepäckmengen wiefür Erwachsene.

Buggys, Kinderwagen, Autokindersitze und Kinderreisebetten für Kinder bis elf Jahre transportiert airberlin kostenfrei. Für Unterhaltung während des Fluges ist ebenfalls gesorgt, denn jedes Kind bekommt bei airberlin ein kleines Spielzeugset mit einem Malheft, einem Puzzle oder einem Comic.Darüber hinaus können die Jüngsten während des Fluges im airberlin Bordmagazin mehr übers Fliegen lernen. Auf der "Kids"-Seite erklärt KapitänMark in jedem Heft etwas Neues rund ums Reisen mit dem Flugzeug.