Falcon 7X erhält Zulassung für London City
25.02.2009 RK
Der neuste Business Jet aus dem Hause Dassault absolvierte die speziellen Zulassungsverfahren für den London City Airport erfolgreich.Neben den Falcon 900, 50 und 10 darf nun auch das neuste Muster von Dassault in das Herz von Londons Bankenviertel fliegen. Der ultra Langstreckenjet von Falcon hat sämtliche Spezialbedingungen des Stadtflughafens von London erfüllt und wurde von der englischen Luftfahrtbehörde für den Platz in den alten Hafendocks zugelassen. Cheftestpilot von Dassault bezeichnet den London City Airport als einen der anspruchsvollsten Flugplätze auf der Welt. Der Anflug muss präzise und stabil geflogen werden, dabei wird der Falcon 7X Pilot durch das hervorragende digitale Steuerungssystem optimal unterstütz. Link: Lesen Sie dazu den Pilotenbericht Anflug auf den London City Airport. Falcon 7X