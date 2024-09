FOD-Walk am Flughafen Düsseldorf

FOD-Walk am Flughafen Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Am 18. September 2024 fand am Flughafen Düsseldorf der Foreign Object Debris (FOD) Walk statt, dabei wurden die Pisten von losen Fremdkörpern gesäubert.

2.700 Meter lang, 45 Meter breit, schnurgrade und normalerweise ausschließlich den Flugzeugen vorbeihalten. Doch kürzlich spazierten rund 250 Menschen über die nördliche Start- und Landebahn des Düsseldorfer Flughafen, um die Sicherheit zu stärken. Der FOD-Walk sensibilisierte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Sicherheitskultur am Airport. Dazu gehört die systematische Kontrolle der Start- und Landebahnen, Vorfeldflächen und Rollwege auf lose Fremdkörper, sogenannte Foreign Object Debris (FOD), die schwere Schäden an Flugzeugen verursachen können. Gemeinsam wurde die Bahn auf Gegenstände abgesucht und dabei die Gelegenheit genutzt, den Flughafen von einer spektakulären, während des Aktionszeitraum für den Flugbetrieb gesperrten Position aus zu erleben.

Sicherheit steht im Luftverkehr und am Flughafen Düsseldorf an erster Stelle. Diese umfasst auch die Sicherheitskultur. Aufmerksam hinsehen, Gefahren erkennen und aktiv werden – diese Grundhaltung wird am Airport tätigen Menschen mit regelmäßigen Schulungen, Kampagnen und Aktionen dauerhaft ins Bewusstsein gebracht, unter anderem mit dem FOD-Walk. Organisiert wird die Begehung der Start- und Landebahn einmal im Jahr vom Safety Management und dem Flugbetrieb des Flughafens. In diesem Jahr nahmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Düsseldorfer Flughafens und anderer Airports, internationale Fachleute, Dienstleister der Bodenabfertigung, Flugzeugbetankung und -catering, Vertreter von Behörden sowie Vertreter der Deutschen Flugsicherung und der NATO teil.

„Mit dem FOD-Walk und unseren regelmäßigen Informationskampagnen unterstreichen wir unser Engagement für höchste Sicherheitsstandards. Gleichzeitig stärken wir das Gemeinschaftsgefühl zwischen Mitarbeitenden und Partnern. Diese enge Zusammenarbeit ist entscheidend für einen sicheren und reibungslosen Betrieb. Besonders erfreulich ist daher die breite Beteiligung, vor allem unserer Partner aus der Bodenabfertigung. Dies ist ein erneuter Beleg für den starken kooperativen Geist auf dem Flughafengelände“, erklärt Dr. Henning Pfisterer, Leiter Aviation des Flughafens Düsseldorf.

Bereits gestern trafen sich Expertinnen und Experten zum FOD-Symposium, unter ihnen Vertreter von Flughäfen, der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) sowie von Unternehmen, die Technologien entwickeln, mit denen sich FOD-vermeiden oder beseitigen lässt. Viele Symposiums-Teilnehmer nutzten den heutigen FOD-Walk, um den Austausch über aktuelle Sicherheitsthemen und die FOD-Prävention weiter zu vertiefen. Im Anschluss des FOD-Walks gab es in geselliger Runde als Dankeschön für den Einsatz für alle frisch gebrühten Kaffee vom Barista und eine herzhafte Currywurst.

Flughafen Düsseldorf