FMO startet mit Passagierplus ins Jahr 2026

Flughafen Münster Osnabrück Lufthansa Airbus A319 (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) blickt auf ein erfolgreiches erstes Quartal 2026 zurück: Insgesamt nutzten 127.300 Passagiere das Angebot des Flughafens.

Damit verzeichnete der FMO ein Wachstum von 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zu den nachfragestärksten Zielen zählten im ersten Quartal die Flugverbindungen nach München, Palma de Mallorca und London. Besonders positiv entwickelte sich die Strecke der Lufthansa nach München, die gegenüber des gleichen Betrachtungszeitraums des Vorjahres um 29 Prozent mehr Fluggäste verzeichnete. Zusätzliche Impulse erhielt der FMO durch die von Ryanair auch im Winter bedienten Ziele Alicante und Málaga sowie durch die Verbindung von GP-Aviation in die Balkanregion nach Pristina.

Für die kommenden Monaten erwartet der Flughafen Münster/Osnabrück ein herausforderndes Branchenumfeld. Zwar sieht sich der FMO mit einem attraktiven Angebotsportfolio gut aufgestellt, um diesen Rahmenbedingungen zu begegnen. Dennoch bleiben die anhaltend schwache Wirtschaftslage sowie geopolitische Spannungen, vor allem der Konflikt im Nahen Osten und die damit verbundenen deutlich gestiegenen Treibstoffkosten wesentliche Risikofaktoren. Diese Unwägbarkeiten stellen Fluggesellschaften, Reiseveranstalter, Zielgebiete und Flughäfen gleichermaßen vor große Herausforderungen.

FMO