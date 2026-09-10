FMO erweitert Flugangebot im Winter

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Der Ausblick auf den Winterflugplan 2026/27 fällt in diesem Jahr besonders positiv aus am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO).

Condor stationiert einen Airbus A320 und nimmt neue Direktverbindungen zu beliebten Sonnenzielen auf. Ryanair und Eurowings bieten auf mehreren Strecken zusätzliche Flüge an. Auch die wichtige Lufthansa-Verbindung nach München wird fortgeführt. Mit Destinationen in Spanien, Ägypten, Großbritannien, der Türkei und im Kosovo stehen zehn Nonstop-Zielen in sechs Ländern im Winterflugplan.

Die deutsche Fluggesellschaft Condor stationiert im Winter 2026/27 einen Airbus A320 am FMO und steuert damit die beliebten Sonnenziele Gran Canaria und Teneriffa auf den Kanarischen Inseln sowie Hurghada in Ägypten direkt an. Darüber hinaus bietet Condor die Möglichkeit, ab FMO über Gran Canaria und Teneriffa Anschlussverbindungen zu fünf weiteren Inseln des Kanaren-Archipels zu buchen.

Neben den Kanaren steht mit Hurghada ein weiteres klassisches Wintersonnenziel im Flugplan. Condor fliegt den ägyptischen Badeort am Roten Meer während der Wintermonate zweimal wöchentlich direkt ab FMO an. Dort erwarten Reisende warme Temperaturen und Strandfeeling.

Ein weiteres etabliertes Sonnenziel ist Antalya. SunExpress bedient die nächtliche „00:05-Uhr-Traditionsverbindung“ an die Türkische Riviera je nach Saison mehrmals wöchentlich bis täglich.

Zu den festen Bestandteilen des Winterflugplans gehört die Lufthansa-Verbindung nach München. Seit mittlerweile 42 Jahren verbindet Lufthansa den FMO mit der bayerischen Landeshauptstadt. Im Winter geht es bis zu viermal täglich zum Drehkreuz München mit zahlreichen Anschlussmöglichkeiten innerhalb des Lufthansa- und Star-Alliance-Netzes.

Die Low-Cost-Fluggesellschaft Ryanair baut ihr Winterangebot am FMO weiter aus und verbindet den Flughafen während der Wintermonate mit vier beliebten Urlaubs- und Städtezielen. Neben Palma de Mallorca erreichen Reisende die spanischen Küstenstädte Alicante und Málaga. Besonders beliebt während der Winter- und Weihnachtszeit sind Flüge in die britische Metropole London. Mit bis zu fünf Abflügen pro Woche ab März sorgt Ryanair für mehr Flexibilität in der Reiseplanung. Auch die Verbindungen nach Mallorca und Alicante werden auf jeweils drei statt bisher zwei wöchentliche Flüge aufgestockt.

Eurowings fliegt ebenfalls mehrmals wöchentlich nach Mallorca und stockt das Angebot rund um Weihnachten und den Jahreswechsel auf.

Seit mehr als fünf Jahren verbindet GP Aviation den FMO mit Pristina. Drei wöchentliche Flüge sorgen auch im Winter für eine verlässliche Anbindung an den Kosovo und die Balkanregion.

Der FMO-Winterflugplan gilt vom 25. Oktober 2026 bis 27. März 2027. Weitere Informationen zu Flugplänen, Destinationen und hilfreichen Tipps rund um den Abflug ab Flughafen Münster/Osnabrück findet man unter fmo.de/flugplan-ziele.