FKB präsentiert Linie nach Moskau

Airport Karlsruhe Baden-Baden (Foto: Airport Karlsruhe Baden Baden)

Der Flughafen Karlsruhe Baden / Baden kann eine neue Linie präsentieren, ab Herbst kann man direkt nach Moskau fliegen.

Die Fluggesellschaft Pobeda Airlines, eine hundertprozentige Tochter der staatlichen Aeroflot aus Russland, wird ab dem 19. Oktober 2017 neu jeweils dienstags, donnerstags und sonntags nonstop ab Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) nach Moskau-Vnukovo (VKO) fliegen. Über das dortige Drehkreuz gibt es dann ab 29. Oktober 2017 günstige Umsteigeverbindungen nach Sotschi, der Partnerstadt von Baden-Baden. Zum Einsatz kommt eine moderne Boeing 737-800 mit 189 Sitzplätzen. Buchbar sind die Flüge ab sofort. Der aktuelle Einstiegspreis soll ab 30 Euro für die einfache Strecke betragen.

FKB