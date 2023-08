FACC übergibt 3000stes Winglet

Die Unternehmung aus Österreich konnte kürzlich ihr 3000stes Winglet ausliefern, der Winglet Satz wird an Aviation Partners in die USA geliefert.

Die Jubiläumsbauteile verließen das FACC Werk in Richtung Seattle (Renton), wo sie in eine Boeing 737-NG der Air China eingebaut werden. Im Rahmen eines Besuches führender Vertreter von APB wurden die Winglets - treibstoffsparende Flügelspitzen, die an den Enden der Tragfläche montiert werden - Mitte Oktober von FACC-Vorstandsvorsitzenden Walter Stephan offiziell übergeben. „Innovative Unternehmen wie APB stellen uns vor besondere Herausforderungen", so Stephan. „Dank unserer Systemlösungskompetenz und unseres fundierten Knowhows konnten wir die Vorgaben von APB hinsichtlich des komplexen Assemblierungsgrades und der hohen Fertigungsrate bestens meistern, die Winglet-Technologie gemeinsam optimieren und eine wirtschaftliche Produktion sicherstellen. Wir sind stolz darauf, von APB als langjähriger Partner für die Lieferung von Winglets anerkannt zu sein." Aviation Partners Boeing (APB) mit Sitz in Seattle, USA ist ein Joint Venture zwischen Aviation Partners, dem Erfinder der Blended WingletTM-Technologie, und dem Flugzeughersteller Boeing und ist für die Vermarktung der Flügelspitzen verantwortlich. John R. Reimers, President und CEO von APB, der die Jubiläumslieferung entgegennahm, führte aus: „Glückwunsch an das gesamte Team von FACC. Die Auslieferung des 3000. Paares Blended WingletsTM ist eine bedeutsame Errungenschaft, wie sie nur wenige in unserer Branche erleben dürfen. Dass Sie diesen Meilenstein in nur acht Jahren Zusammenarbeit erreicht haben, spricht sowohl für die besonderen Leistungen von FACC als auch für den Wert des Produktes am Markt. "