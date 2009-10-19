FAA will Teile an Boeing ersetzen lassen

Die amerikanische Federal Aviation Administration verlangt von den Airlines, Teile des Treibstoffsystems an fast 1.500 Boeing Maschinen auszutauschen.

In ihren Anweisungen fordert die FAA die Airlines auf, Teile der Treibstoffpumpe von fast 700 Boeing 757 Maschinen auszuwechseln und mehr als 780 neuere 737 auf kleinere Kratzer im Rumpfbereich zu untersuchen. Sicherheitsexperten sagen, letztere sollten behandelt werden, bevor sie zu grossen Rissen werden. Boeing riet den Regulatoren am Freitag, beide Massnahmen zum Teil der bereits existierenden Sicherheitsprogramme zu erklären. Grund für die neuen Richtlinien ist ein explodierter Treibstoffbehälter einer Boeing 747 des TWA Fluges 800 im Jahre 1996.



