FAA unter neuer Führung

Der amerikanische Präsident George W. Bush hat Lynne A. Osmus aus Virgina zum Acting Administrator der Federal Aviation Administration ernannt.

Amtsantritt ist der 16. Januar. Osmus ist seit 2003 Assistenzverwalterin für Sicherheit und Gefahrengut der FAA und wurde auch zur Leitung der Geschäftsübergabe an die Obama Regierung bestimmt. Von 1998 bis 2000 war Osmus im FAA Büro für Europa, Afrika und den Nahen Osten in Brüssel tätig. Der designierte Präsident Barack Obama wird sie in Kürze zum FAA Administrator ernennen.