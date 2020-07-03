FAA testet Boeing 737 MAX

Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde hat während drei Tagen Zertifizierungsflüge auf der Boeing 737 MAX unternommen, das könnte die 737 MAX wieder in die Luft bringen.

Die Boeing 737 MAX ist nun bereits länger als 15 Monaten mit einem Flugverbot belegt, es ist höchste Zeit, dass die nachgebesserte Maschine wieder zugelassen wird. Die Flüge mit den FAA Beamten wird nun zeigen, ob sie mit den Boeing 737 MAX Testflügen zufrieden sind und damit das Flugverbot aufgehoben werden kann.

FliegerWeb News Sendung vom 30. Juni 2020