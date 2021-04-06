FAA lässt Ryanair Boeing 737 MAX zu

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde hat der Ryanair Boeing 737 MAX 8-200 die Zulassung erteilt, diese Boeing 737 Version bietet Platz für bis zu 200 Passagiere.

Nachdem diese Hürde genommen ist, hofft Ryanair nun darauf, dass auch die europäische Luftfahrbehörde EASA der dichter bestuhlten Variante die Zulassung erteilt. Bei der Boeing 737 MAX 8-200 handelt es sich um eine spezielle Boeing 737 MAX 8 Variante, die bis zu 202 Passagiere aufnehmen kann. Bei Ryanair bietet die Boeing 737 MAX 8-200 Platz für 197 Fluggäste. Damit die Ryanair Boeing 737 MAX Variante dichter bestuhlt werden konnte, mussten zwei zusätzliche Notausgänge eingebaut werden. Ryanair möchte die erste Boeing 737 MAX 8-200 im April übernehmen und wartet nun noch auf die EASA Zulassung, bevor das Flugzeug im Sommer den Linienbetrieb aufnehmen wird.