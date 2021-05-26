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F-5 Tiger II über Melchsee-Frutt abgestürzt

26.05.2021 PS
F-5E Tiger II
F-5E Tiger II (Foto: Schweizer Luftwaffe)

Heute Morgen ist laut der Schweizer Luftwaffe ein F-5 Tiger II Kampfflugzeug über Melchsee-Frutt abgestürzt, der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten.

Heute Morgen gegen 09:00 Uhr ist ein F-5 Tiger II der Schweizer Luftwaffe bei Melchsee-Frutt über unbewohntem Gebiet abgestürzt. Der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten und blieb unverletzt. Der Tiger F-5 war in Payerne gestartet und befand sich auf einem Trainingsflug als Sparringpartner für die F/A-18 der Luftwaffe.

F-5 Tiger II Absturzstelle in Melchsee-Frutt (Foto: Twitter VBS)

Es ist noch nicht bekannt, warum der Kampfjet abgestürzt ist, die Militärjustiz hat die Unfalluntersuchung aufgenommen.

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