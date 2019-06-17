F-35 in Deutschland

F-35A in Spangdahlem (Foto: USAF)

Am 11. Juni 2019 sind auf dem US-amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem, Deutschland vier F-35 A eingetroffen, hier werden sie an Übungen teilnehmen.

Die vier F-35A Lightning II sind dem 421sten Jagdgeschwader auf der Hill Air Force Base zugeteilt und wurden von Italien her nach Deutschland überflogen. In Italien haben die Jets an der Übung Astral Knight teilgenommen.

Vier F-35A der US Air Force in Spangdahlem (Foto: USAF)

Das 421ste Jagdgeschwader ist das neuste Jagdgeschwader, das die F-35A Lightning II einsetzt, somit ist es deren erster Auslandeinsatz.