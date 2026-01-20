F-35 am Flughafen Amsterdam Schiphol

Am Dienstag, den 27. und Mittwoch, den 28. Januar, führt die Königlich Niederländische Luftwaffe auf dem Flughafen Schiphol eine Übung mit vier F-35-Kampfjets und einem MRTT Transportflugzeug durch.

Dabei trainiert die Luftwaffe, wie militärische Flugoperationen sicher und verantwortungsvoll von einem zivilen Flughafen aus durchgeführt werden können. Für das Verteidigungsministerium, Schiphol, Partner und die Gesellschaft ist es wichtig, auf mögliche Krisen oder Konflikte vorbereitet zu sein, damit lebenswichtige Prozesse auch unter veränderten Umständen aufrechterhalten werden können. Die Übung ist zeitlich befristet; es gibt keine permanente Stationierung von Militärflugzeugen auf dem Flughafen Schiphol.

Schiphol verbindet die Niederlande seit über einem Jahrhundert mit der Welt. Da Schiphol eine wichtige Rolle für die Erreichbarkeit der Niederlande spielt, ist es wichtig, dass diese Infrastruktur auch in Krisen- und Konfliktzeiten stark und widerstandsfähig bleibt. Deshalb arbeitet Schiphol mit den Luftstreitkräften zusammen, um ein Umfeld zu schaffen, das für verschiedene Szenarien gerüstet ist, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Qualität einzugehen. Die Übung wurde sorgfältig geplant und in den regulären Flughafenbetrieb integriert, sodass der Flugverkehr ungestört weiterlaufen kann.

Warum diese Übung wichtig ist

Für das Verteidigungsministerium ist es unerlässlich, dass Militärflugzeuge nicht ausschließlich von festen Militärstützpunkten abhängig sind. Durch die Möglichkeit, auch von anderen Standorten wie Schiphol aus zu operieren, bleibt die Luftwaffe einsatzbereit, wann immer es die Situation erfordert. Neben den F-35 nimmt ein Transport- und Tankflugzeug der Multinationalen MRTT-Einheit (MMU) an der Übung teil. Diese Einheit ist für den Lufttransport und die Luftbetankung von Flugzeugen innerhalb der NATO zuständig. Die Übung umfasst mehrere geplante Start- und Landezeiten, die tagsüber am 27. und 28. Januar stattfinden. Nach dem Start fliegen die Flugzeuge zu regulären Übungsgebieten des Verteidigungsministeriums.

Auswirkungen auf die lokale Umwelt

Die Übung wird in enger Abstimmung zwischen dem Verteidigungsministerium und Schiphol sowie in Zusammenarbeit mit der niederländischen Flugsicherung (LVNL) und dem Ministerium für Infrastruktur und Wasserwirtschaft (I&W) durchgeführt. Die umliegenden Gemeinden und relevanten gesellschaftlichen und administrativen Stellen wurden im Vorfeld informiert. Die Übung wurde sorgfältig vorbereitet und wird kontrolliert durchgeführt. Der durch die Flugbewegungen verursachte Lärm kann in der Umgebung wahrnehmbar sein, ist jedoch vorübergehend und tritt nur im Rahmen dieser Übung auf. Sicherheit und Rücksichtnahme auf unsere lokale Umwelt und Bevölkerung haben höchste Priorität.

Wir bauen weiterhin ein starkes, vernetztes und zukunftsfähiges Land, die Niederlande. Durch die gemeinsame Übung mit der Königlich Niederländischen Luft- und Weltraumstreitkraft stärken wir unsere gemeinsame Fähigkeit, auch unter verschiedensten Bedingungen sicher und zuverlässig zu operieren.

