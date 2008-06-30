Fünfter Airbus A380 für Singapore Airlines

Airbus hat der Fluggesellschaft Singapore Airlines den fünften A380 geliefert. Singapore Airlines wird den Super-Airbus ab dem 16. Juli auf der Fluglinie Singapur-London einsetzen.

Airbus lieferte das neue Modell erstmals im Oktober 2007 an Singapore Airlines als ersten Kunden aus, aufgrund technischer Probleme hatte sich die Lieferung um eineinhalb Jahre verspätet. Vom dem neuen Flugzeugtyp hat Singapore Airlines insgesamt 19 Maschinen in Auftrag gegeben.