Fünfter Airbus A320neo für Austrian Airlines

Austrian Airlines erster Airbus A320neo (Foto: Austrian Airlines)

Austrian Airlines begrüßt ein frühzeitiges „Neujahrsbaby“ und erhält am Silvsterwochenende frisch aus dem Airbuswerk in Toulouse einen weiteren Airbus A320neo.

So landete am 29. Dezember 2023 um 11:46 Uhr der fünfte Airbus A320neo, der bis zu seiner finalen Lackierung mit der Austrian Livery im Frühjahr in weiß fliegen wird. Das neue Kurz- und Mittelstreckenflugzeug mit der Kennung LZR kommt direkt aus dem Airbus-Werk in Toulouse und soll bereits in wenigen Wochen die ersten Fluggäste an ihr Ziel bringen. Damit komplettiert die Maschine mit dem Taufnahmen Thayatal die A320neo Flotte der rot-weiß-roten Heimatairline. Zwischen August 2022 und Juli 2023 wurden bereits die ersten vier A320neo in die Austrian Flotte integriert. Mit dem Betrieb eines Airbus A320neo können im Vergleich zum jeweiligen Vorgängermodel je nach Strecke bis zu 3.700 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden, da sie aufgrund moderner Triebwerkstechnologie und verbesserter Aerodynamik um bis zu 20 Prozent weniger Treibstoff verbrauchen. Damit leisten die neuen Maschinen einen wichtigen Beitrag zur Treibstoffeffizienz von Austrian Airlines, erhöhen die Wirtschaftlichkeit und sind zugleich eine wichtige und langfristige Investition in den Standort Wien.

„Die Ankunft unseres fünften A320neo ist ein schöner Jahresabschluss für Austrian Airlines und ein Geschenk für unsere Fluggäste, die sich über noch mehr Reisekomfort an Bord freuen können. Austrian Airlines wird in den kommenden Jahren sowohl die Kurz- und Mittelstreckenflotte als auch die Langstreckenflotte modernisieren. Der Einsatz moderner und treibstoffeffizienter Flugzeuge ist, neben dem Einsatz nachhaltiger Treibstoffe, der größte Hebel, um unsere ambitionierten Klimaziele zu erreichen”, so Austrian Airlines COO Francesco Sciortino.

Innovative Airspace Cabin steigert Reisekomfort

Das mittlerweile fünfte Flugzeug, das über eine Kapazität von 180 Sitzplätzen verfügt, wird den Reisekomfort auf der Kurz- und Mittelstrecke noch weiter heben. Dank innovativer Airspace Cabin und schlankerer Seitenwände wird Fluggästen noch mehr persönlicher Freiraum, insbesondere im Schulterbereich, geboten. Gegenüber der bisherigen Ausführung zeichnet sich das neue Kabinen-Konzept auch durch ein bis zu 60 Prozent größeres Fassungsvolumen für Handgepäck aus. Darüber hinaus erhöht ein neues, flexibles Lichtsystem, das sich dem natürlichen Biorhythmus der Fluggäste anpasst, das Wohlbefinden an Bord. Je nach Flugphase und Tageszeit werden Kabine und Waschräume in warme Rot- oder kühlere Blautöne getaucht.

Austrian Airlines