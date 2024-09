Fünfter Airbus A220 für Bulgaria Air

Bulgaria Air Airbus A220-100 (Foto: Bulgaria Air)

Am 11. September 2024 hat die bulgarische Fluggesellschaft Bulgaria Air ihren fünften Airbus A220 eingeflottet.

Der fünfte Airbus A220 für Bulgariens Nationalfluggesellschaft wurde vom Werk in Mirabel bei Montreal nonstop nach Sofia überflogen. Der Airbus A220-100 ist in Bulgarien auf die Kennung LZ-LIS zugelassen und lautet auf den Namen Lissabon der Hauptstadt Portugals. Bulgaria Air benennt ihrer Flugzeuge gewöhnlich nach Namen europäischer Hauptstädte. Der Airbus A220-100 ist für acht Fluggäste in der Business-Class und 110 Passagiere in der Economy-Class ausgelegt. Bulgaria Air betreibt bereits vier Airbus A220-300.