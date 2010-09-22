Führungswechsel bei Lufthansa

Der Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa AG hat heute, dem 22. September 2010, Christoph Franz zum Vorstandsvorsitzenden und Nachfolger von Vorstandschef Wolfgang Mayrhuber bestellt.

Der Wechsel an der Spitze des Konzerns soll zum 1. Januar 2011 erfolgen. Ebenfalls mit Wirkung zum 1. Januar 2011 beriefen die Mitglieder des Aufsichtsrates Carsten Spohr in den Vorstand. Als Leiter des Ressorts Lufthansa Passage wird er auch den Vorsitz des Passgevorstands übernehmen. Als sein Nachfolger im Amt des Vorstandsvorsitzenden der Lufthansa Cargo AG wird dem Aufsichtsrat der Lufthansa Cargo AG Karl Ulrich Garnadt vorgeschlagen, bisher als Mitglied des Passagevorstands für die Bereiche Passagier-Service & Hub-Management verantwortlich.