Eznis Airways flottet erste Q400 ein

Die mongolische Fluggesellschaft Eznis Airways konnte letzte Woche ihre erste Q400 in ihrer Flotte begrüssen.

Das Turbopropeller Verkehrsflugzeug von Bombardier wurde über die in Dänemark beheimatetet Nordic Aviation Capital beschafft. Die Q400 wurde erst im Mai 2012 durch die Luftfahrtbehörde der Mongolei zugelassen. Eznis betreibt die Q400 hauptsächlich im Werksverkehr zu Minen, dort findet die Fluggesellschaft häufig nur behelfsmässig vorbereitete Landestreifen vor. Die Bombardier Q400 kann im Extremfall auch von Schotterpisten betrieben werden.