Extra-Flughafenführungen am Köln-Bonn Airport

Köln Bonn Airport (Foto: Airport Köln-Bonn)

Diese Sonderführungen stehen Montag bis Freitag um 11:00 Uhr in der Zeit vom 23.12.2016 bis 06.01.2017 (Feiertage ausgenommen) zusätzlich zu den üblichen Flughafenführungen auf dem Programm.

Fragen, wie etwa ein Koffer seinen Weg in den Flugzeugbauch findet, oder wer sagt dem Piloten, wo er landen soll? Was ist ein Taxiway? Dies und vieles mehr rund um den Köln Bonn Airport können Besucher im Rahmen einer besonderen Ferien-Flughafenführung erfahren. Egal ob Eltern mit Kindern, Gruppen oder Einzelpersonen – wer einen Blick hinter die Airport-Kulissen werfen möchte, der sollte sich für eine "Holiday Feeling"-Tour anmelden.

Die zweistündige Ferien-Tour beginnt im Check-in Bereich und umfasst zudem eine spannende Busrundfahrt über das Vorfeld. Vorbei an Flugzeugen, Schleppern und Spezialgeräten führt die Tour über das Flughafengelände, wo die Abfertigung der Maschinen sowie startende und landende Flugzeuge aus nächster Nähe beobachtet werden können. Besucherbetreuer des Flughafens erklären dabei alles rund um den Flugbetrieb. Zum Abschluss der "Holiday Feeling"-Tour erwartet Sie ein Zwischenstopp in unserem Besucherkino und eine süße Überraschung.

Buchungen sind unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse (Straße/PLZ/Ort) und ab 16 Jahren die Personalausweisnummer bis zu vier Werktage vor Führungsbeginn unter der E-Mail hier möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt für Kinder acht, für Erwachsene zwölf Euro und wird bar vor Ort bezahlt.

Flughafen Köln-Bonn