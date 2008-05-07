ExpressJet fliegt Verluste ein

Expressjet Airlines (Archiv: Robert Kühni)

ExpressJet Holdings gab einen Erstquartalsverlust von 31 Millionen USD bekannt, in der Vorjahresperiode machte sie noch 10 Millionen USD Gewinn.

14 Millionen USD verlor das Unternehmen mit seinen Wertpapieren. Die Einnahmen stiegen um 8,6% auf 448 Millionen USD, die Ausgaben stiegen aber um 21% auf 438 Millionen USD, was in einem Betriebsverlust von 35 Millionen resultiert.

Für ihre Partner Continental Airlines und Delta Air flog die Fluglinie 2 Milliarden RPM mit einem Auslastungsfaktor von 76,9%. Flüge unter eigenem Namen brachten 498 Millionen RPM und 61,3% Auslastung.