Exklusives Lufthansa Check-in am Flughafen Frankfurt

Lufthansa Boeing 747-8I (Foto: Lufthansa)

Die Lufthansa Group hat am 25. November ihren umfassend modernisierte Premium Check-in Bereich im Terminal 1, Halle A am Frankfurter Flughafen eröffnet.

Dieser elegante Bereich bietet First Class Gästen, HON Circle Mitgliedern, Senatorinnen und Senatoren sowie Star Alliance Gold Statuskundinnen und -kunden ein spürbar neues Niveau an Komfort und Effizienz.

Francesco Sciortino, Hub Manager Frankfurt & Accountable Manager Lufthansa Airlines sagt: „Unsere Kundinnen und Kunden stehen bei uns im Mittelpunkt. Mit dem neuen Premium Check-in-Bereich haben wir für unsere Gäste einen Ort, der Komfort, Effizienz und persönlichen Service auf höchstem Niveau vereint.

Die Wiedereröffnung ist ein Meilenstein für die Zusammenarbeit zwischen Lufthansa und Fraport. Gemeinsam schaffen wir eine Infrastruktur, die höchsten Ansprüchen gerecht wird und den Aufenthalt am Flughafen Frankfurt für unsere Gäste noch angenehmer gestaltet.“

„Das neue Lufthansa Produkt zeigt, wie partnerschaftliche Zusammenarbeit innovative Lösungen hervorbringt“, betont Stephanie Pudwitz, Leiterin Zentrales Infrastrukturmanagement der Fraport AG. „Bei der Realisierung des neuen Premium Check-in Bereichs haben wir die Wünsche von Lufthansa Group umfassend berücksichtigt. Gemeinsam setzen wir Maßstäbe für Komfort und Service zum Wohl unserer Gäste am Flughafen Frankfurt.“

Highlights des neuen Premium-Check-in-Bereichs

Zu den Highlights des neuen Premium Check-ins zählt ein großzügig gestalteter Bereich mit Umkleidekabinen. Er ermöglicht einen schnellen Outfitwechsel oder ein bequemes Umpacken vor dem Abflug. Damit hat Lufthansa einen häufig genannten Wunsch von Kundinnen und Kunden erfüllt. Stilvolle Hochtische mit Lademöglichkeiten und komfortable Sitzgelegenheiten schaffen eine ruhige Atmosphäre und sind ideal für ein entspanntes Treffen vor dem Abflug. Des Weiteren gibt es einen separaten Zugang direkt vom Parkplatz P31, der sich direkt neben dem Terminal befindet.

Lufthansa Mitarbeitende stehen an den neuen Servicebars bereit, um auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Zusätzlich unterstützen Mitarbeitende an den exklusiven Gepäckautomaten bei der reibungslosen und komfortablen Gepäckabgabe. Der neue Premium-Bereich vereint modernes Design, persönlichen Service und praktische Extras wie einen abgetrennten Wartebereich oder Umkleiden, um den Aufenthalt für die Gäste der Lufthansa Group Airlines am Flughafen Frankfurt noch angenehmer und flexibler zu gestalten.

Ergänzend zum Premium Check-in-Bereich steht Statuskundinnen und -kunden sowie Business Class Gästen ab sofort auch wieder die Lufthansa Business Lounge bei Gate A13 zur Verfügung. Nach einer kurzen Renovierungsphase integriert sich die Lounge in das umfassende Serviceangebot und bietet vielfältige Möglichkeiten zur Erholung, Arbeit und Vorbereitung auf den Flug.