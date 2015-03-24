Exklusiver Lufthansa-Flug rund um die Welt

Lufthansa Airbus A340 (Foto: Lufthansa)

Im November bringt ein Lufthansa-Airbus-A340 eine exklusive Gruppe von Weltenbummlern zu den spannendsten Zielen auf allen fünf Kontinenten.

In drei Wochen sind acht Zwischenstopps in Südamerika, der Südsee, Neuseeland, Australien und Malaysia geplant; sie dauern jeweils zwischen zwei und fünf Tagen. Um den Privatjet-Charakter noch weiter zu unterstreichen, gesellen sich zur Lufthansa-Crew in Cockpit und Kabine ein eigener Koch, ein Baggage Master sowie ein mitreisender Mediziner. Nach dem Start in Frankfurt führt die Route via Wien über den Atlantik nach Rio de Janeiro/Brasilien. Nächste Station ist Montevideo/Uruguay, bevor zwei Tage später der Airbus A340 den Pazifik überquert bis nach Papeete/Französisch Polynesien. Auf Neukaledonien verzeichnet die Route Bourail, in Neuseeland Auckland. Es folgen Melbourne und Perth in Australien, bevor die tropische Insel Langkawi/Malaysia die letzte Station bildet.

Als Veranstalter der exklusiven Weltreise limitiert HL Travel die Teilnehmerzahl auf höchstens 150 Fluggäste. Der Lufthansa-Kooperationspartner verfügt über eine mehr als 25-jährige Erfahrung. Der Flug um die Welt ist buchbar in Economy und Business Class direkt unter www.hltravel.at oder über ausgewählte Reisebüropartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Optional bietet der Veranstalter für alle Zielorte ein zusätzliches Golfpaket an. Dass im November Großes ansteht sagt schon dieser organisatorische Hinweis: „Der Reisepass muss mindestens fünf freie Seiten haben.“

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