Evergreen beschafft Boeing 747-400BCF

Der Frachtspezialist aus den USA hat sich zum Kauf eines Boeing 747-400 Boeing Converted Freighter entschlossen, die Maschine wird in China umgebaut.

Boeing hat den Umbaufrachter 747-400BCF im 2004 aufgelegt und beabsichtigt mit dieser Maschine viele ältere noch im Betrieb stehende Boeing 747-200 Vollfrachter abzulösen. Evergreen betreibt momentan neun Boeing 747-200F, welche über die nächsten Jahre aus Effizienzgründen bestimmt mit neueren Flugzeugen abgelöst werden müssen. Bei dem bestellten Boeing 747-400BCF Frachter handelt es sich laut Aussagen von Boeing um die 50. Maschine dieses Typs, der Umbau wird durch Taikoo Aircraft Engineering in Xiamen umgebaut.