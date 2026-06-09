Eurowings verzeichnet hohe Nachfrage ans Mittelmeer

Eurowings startet am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Unmittelbar vor Beginn der Sommerreisezeit sendet Eurowings ein klares Signal an alle Reisenden: Trotz der angespannten geopolitischen Lage im Nahen und Mittleren Osten ist der Sommerflugplan 2026 gesichert.

Die Treibstoffversorgung für Deutschlands größte Ferienfluggesellschaft ist an allen europäischen Basen gewährleistet. Damit sind die Voraussetzungen für einen stabilen Flugbetrieb während der reisestarken Sommermonate geschaffen.

Urlauber suchen in unsicheren Zeiten verlässliche Rückzugsorte, denn gerade in Zeiten globaler Unsicherheiten ist Verlässlichkeit besonders wichtig. Für Eurowings als Teil der Lufthansa Group ist die Treibstoffversorgung für den Sommer abgesichert. Wir werden für einen stabilen Flugbetrieb sorgen und unsere Gäste können ihren Sommerurlaub mit gutem Gefühl planen,

so Eurowings CEO Max Kownatzki.

Dass die Unsicherheit bei der Versorgung mit Öl und Kerosin zunehmend weicht, hat große Auswirkungen auf die laufende Sommersaison, die bisher von Buchungs-Zurückhaltung geprägt war. Beispiel Mallorca: Nach einem deutlichen Buchungs-Rückstand von zwischenzeitlich mehr als 20 Prozent beobachtet Eurowings aktuell eine sichtbare Belebung der Nachfrage. Inzwischen liegt der Buchungsstand für Mallorca um neun Prozent über dem bereits starken Vorjahreszeitraum. Die Insel gilt vielen Urlaubern offenbar als verlässlicher Rückzugsort, der die seit Jahren ohnehin starke Nachfrage weiter befeuert. Zahlreiche Touristen, die sonst zu Zielen in den Nahen Osten reisen, weichen aktuell auf Mallorca aus.

Eurowings betreibt am Standort Palma de Mallorca ihre wichtigste internationale Basis und verbindet Europas beliebteste Sonneninsel mit 26 Flughäfen und rund 400 Flügen pro Woche. Der beliebte „Mallorca-Shuttle“ (z.B. bis zu elfmal täglich ab Düsseldorf) ist in der Branche ein verlässlicher Barometer, wie stark die Insel insbesondere bei deutschen Urlaubern im Kurs steht.

Klassische Urlaubsziele rund ums Mittelmeer mehr denn je gefragt

Mit einem Streckennetz von mehr als 150 Destinationen in 40 Ländern bietet Eurowings auch im Sommer 2026 ein umfassendes Angebot für Urlaubs- und Freizeitreisende. Dabei bringen neue Direktverbindungen und zusätzliche Frequenzen auf stark nachgefragten Routen bringen Europas Städte und Strände noch näher. So können Reisende unter anderem mit Europas Value-Airline erstmals direkt von Düsseldorf in die europäischen Hauptstädte Madrid und Tallinn fliegen. Neu mit dem „Hauptstadtexpress“ ab Berlin erreichbar sind Lissabon, London und Sarajevo. Darüber hinaus fliegt Deutschlands größte Ferienfluggesellschaft beliebte Urlaubsziele mit hoher Nachfrage wie Alicante, Cagliari, Faro, Málaga, Neapel, Nizza und Olbia im Sommer 2026 häufiger an. Ausgebaut hat Eurowings das Angebot nach Portugal und steuert die Destinationen Lissabon, Faro und Porto mehr als 90-mal pro Woche an.

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