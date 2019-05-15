Eurowings und Brussels melden Aprilzahlen

Brussels Airlines A319 (Foto: Brussels Airlines)

Mit Eurowings und Brussels Airlines flogen im April 2019 insgesamt 3,193 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Rückgang von 2,3 Prozent.

Bei den beiden Lufthansa Töchtern Eurowings und Brussels Airlines stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresapril um 3,4 Prozent auf 5,524 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 5,8 Prozent auf 5,8 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 83,1 Prozent und hat sich somit um 1,9 Prozentpunkte verbessert.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres flogen mit den beiden Airlines 10,735 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 1,2 Prozent.