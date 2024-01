Eurowings stellt Sommerflugplan 2024 vor

Flughafen Stuttgart Take Off Eurowings (Foto: Flughafen Stuttgart)

Mehr Europa für alle, das verspricht der neue Eurowings Sommerflugplan 2024 mit erstmals mehr als 440 verschiedenen Strecken.

Deutschlands größte Ferienfluggesellschaft hat das Angebot an ihren großen Basen für den diesjährigen Sommer signifikant ausgebaut und fliegt Reisende zu über 150 Zielen in 39 Ländern. Ob Strandurlaub, Sightseeing in europäischen Metropolen oder Business-Meetings mit Geschäftspartner:innen – für jeden Reiseanlass 2024 gibt es beste Verbindungen.

Diese Ziele sind neu im Programm ab den Eurowings Basen in Deutschland:

Ab Berlin Brandenburg

Insgesamt 32 Direktziele

Neu: elfmal wöchentlich (täglich außer samstags) nach Wien (Österreich) und Zürich (Schweiz), zweimal wöchentlich nach Erbil im Irak, einmal wöchentlich nach Tivat in Montenegro und Jerewan in Armenien

Rund 21-mal wöchentlich nach Mallorca

Ab Düsseldorf

Insgesamt 112 Direktziele

Neu: dreimal wöchentlich ins italienische Florenz, zweimal wöchentlich nach Iasi in Rumänien, Tel Aviv (Israel) und Tanger in Marokko sowie einmal wöchentlich nach Marrakesch (Marokko)

Bis zu 64-mal wöchentlich nach Mallorca

Ab Hamburg

Insgesamt 60 Direktziele

Neu: viermal wöchentlich nach Manchester in England, zweimal wöchentlich ins spanische Jerez de la Frontera und nach Erbil im Irak sowie einmal pro Woche nach Zakynthos (Griechenland)

Bis zu 42-mal pro Woche nach Mallorca

Ab Hannover

Insgesamt 14 Direktziele

Neu: starker Italien-Schwerpunkt mit Rom (viermal pro Woche), Catania und Neapel (dreimal wöchentlich) sowie Bari, Olbia und Lamezia Terme (zweimal wöchentlich). Darüber hinaus viermal wöchentlich nach Málaga (Spanien) und zweimal wöchentlich nach Faro (Portugal).

Bis zu 18-mal pro Woche nach Mallorca

Ab Köln

Insgesamt 71 Direktziele

Neue Verbindung: jeweils zweimal wöchentlich nach Chișinău in Moldawien und ins spanische Santiago de Compostela

Bis zu 47-mal wöchentlich nach Mallorca

Ab Nürnberg

Insgesamt 7 Direktziele

Neu: Griechenland-Schwerpunkt mit Heraklion auf Kreta (dreimal wöchentlich) und zweimal wöchentlich nach Rhodos

Bis zu 14-mal pro Woche nach Mallorca

Ab Stuttgart

Insgesamt 73 Direktziele,

Neu: dreimal wöchentlich nach Edinburgh (Schottland) und Manchester, je zweimal wöchentlich nach Iasi und Chișinău (Rumänien) und einmal wöchentlich nach Reykjavík in Island

Bis zu 42-mal pro Woche nach Mallorca

Wachstum auch an internationalen Eurowings Basen

Nicht nur Eurowings Fluggäste ab Deutschland dürfen sich auf eine große Angebotsvielfalt freuen. Auch Passagier:innen aus Tschechien (Prag) profitieren im Sommer 2024 von den neuen Zielen Nizza, Tallin und Valencia. Ab Stockholm stehen zusätzlich Hannover, Salzburg und Beirut neu auf dem Plan. Ab Palma de Mallorca gibt es künftig auch Direktverbindungen nach Erfurt.

