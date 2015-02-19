Eurowings stationiert in Wien zwei Airbus A320

Eurowings Airbus (Foto: Eurowings)

Ihren ersten Standort außerhalb Deutschlands wird die neue Eurowings in Wien haben. Auf Wunsch und in enger Absprache mit Austrian Airlines sollen zunächst zwei Flugzeuge des Typs Airbus A320 dort stationiert werden und Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf Europa-Strecken anbieten.

Die Flugzeuge sollen in den Farben der neuen Eurowings fliegen. Es ist geplant, die Flugzeuge mit Crews von Austrian Airlines zu bereedern. Möglich macht diese Zusammenarbeit der im Dezember 2014 abgeschlossene neue Kollektivvertrag der Austrian, der damit zusätzliche Perspektiven für die 900 Piloten und 2.300 Flugbegleiter schafft. Mit dem Vertrag leisten die Mitarbeiter auch einen wichtigen Beitrag zur Zukunftssicherung und Wettbewerbsfähigkeit von Austrian Airlines.

„Ich freue mich, dass Wien die erste Basis der neuen Eurowings außerhalb Deutschlands wird. Damit können wir nach der Restrukturierungsphase den Standort weiter stärken und unser Angebot um Flüge für Privatreisende und preisbewusste Kunden ideal ergänzen“, sagt Jaan Albrecht, CEO von Austrian Airlines. „Mit der neuen Eurowings gehen wir auch in Wien noch stärker in die Offensive und nehmen den Wettbewerb gegen Low-Cost-Airlines auf“, ergänzt Oliver Wagner, Leiter des Wings-Projekts bei Lufthansa und Geschäftsführer Germanwings.

Mit der neuen Marke Eurowings erschließt die Lufthansa-Gruppe neue Märkte im preis-sensiblen Privatreisesegment und sichert so ihre führende Position in ihren Heimat-märkten Deutschland, Österreich, Schweiz und Belgien ab. Bis Ende 2015 sollen unter einem gemeinsamen Dach die Fluggesellschaften Eurowings und Germanwings, sowie weitere Flugbetriebe in Europa mit kostengünstigen Kurz- und Langstreckenangeboten neue Kunden gewinnen und dabei Qualität zu günstigen Preisen bieten.

Der erste Airbus A320 startete am 1. Februar 2015 in neuer Eurowings-Lackierung zum Erstflug von Hamburg nach Prag und bietet Platz für 162 Passagiere. In den kommenden Wochen werden weitere Maschinen im neuen Design folgen.

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