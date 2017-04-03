Eurowings startet vom Flughafen München

Eurowings Airbus A320 (Foto: Eurowings)

Mit Flug EW1712 von München nach Edinburgh hob am letzten Freitag um 6.30 Uhr erstmals ein am Flughafen München stationierter Eurowings Airbus ab.

Das Flugzeug ist eine von zunächst vier Maschinen, mit denen die Low-Cost-Fluggesellschaft aus dem Lufthansa-Konzern fortan „Hot Spots“ in ganz Europa anfliegen wird. Der Start in München ist der bisher größte Expansionsschritt der Eurowings. Noch nie zuvor ist die Fluggesellschaft an einer neu eröffneten Basis mit gleich vier Flugzeugen gestartet.

Der Standort in der bayerischen Landeshauptstadt sei „ein perfekter nächster Schritt“, sagt Lufthansa-Vorstand und Eurowings-CEO Karl Ulrich Garnadt: „München hat den vielfach ausgezeichneten, besten Flughafen Europas. Dazu passt mit Eurowings die zurzeit am schnellsten wachsende Airline Europas.“ Eurowings mietet derzeit 33 Airbus-Flugzeuge mitsamt Crews von Air Berlin an. „Diese umfassende Wetlease-Vereinbarung bringt Eurowings 23.000 zusätzliche Flüge und mehr als drei Millionen zusätzliche Passagiere pro Jahr“, betont Garnadt. Allein 500.000 Passagiere pro Jahr sollen künftig von den neuen Eurowings Angeboten ab München profitieren.

Die Eröffnung des neben Salzburg bereits zweiten neuen Eurowings Standorts in diesem Jahr ist auch aus einem anderen Blickwinkel ein besonderer Schritt: In München sind bisher vor allem klassische Netzwerk-Fluggesellschaften aktiv – ähnlich wie am größten deutschen Flughafen-Drehkreuz Frankfurt. Mit dem Einstieg der Eurowings wird der Airport München den Anteil der stark wachsenden Low-Cost-Verkehre spürbar erhöhen.

Dass das neue Angebot auf große Resonanz in Bayern stößt, war für Eurowings nach dem Verkaufsstart im Dezember 2016 deutlich spürbar: Die bisherigen Vorausbuchungen der München-Strecken übertreffen die Erwartungen der Airline deutlich. „Über Ostern sind wir bereits so gut wie ausverkauft, und wer für den Sommer noch günstig zugreifen will, muss sich sputen“, sagt Garnadt. Dies unterstreiche, dass das angebotene Streckennetz für eine wirtschaftlich starke Region und ihre bayerischen Fluggäste sehr attraktiv ist. Während die Lufthansa ihr Flugangebot seit Jahren vor allem auf Geschäftsreiseziele ausrichtet, startet Eurowings im Erdinger Moos mit einem Angebot, das neben einigen Städtereisen vor allem attraktive Urlaubsziele in Südeuropa abdeckt.

Die gute Nachfrage zum Start hat Eurowings ermutigt, für kommendes Jahr bereits die Stationierung zweier weiterer Airbus-Jets zu planen. Mit dann sechs Flugzeugen und dem entsprechenden Ausbau des Streckennetzes ab München soll Eurowings für die Münchener schnell erste Wahl unter den stärker touristisch geprägten Fluggesellschaften werden.

Eurowings startet in München vom Terminal 2 aus – genau wie die Lufthansa. Dieses Gebäude wurde vom Londoner Skytrax-Institut erst kürzlich zum besten Terminal der Welt gekürt. Dort gibt es neuerdings eigene Check-in- und Servicebereiche für alle Fluggäste der Qualitäts-Low-Cost-Airline.

Am Starttag der Eurowings in München standen die Fluggäste im Mittelpunkt aller Aktivitäten: Auf ausgewählten Flügen erhielten alle Passagiere zu diesem besonderen Anlass Lebkuchenherzen mit der Aufschrift „First Flight – Eurowings – 31.03.2017“. Vom Flughafen München wurde Eurowings mit offenen Armen empfangen. Das neue Flugangebot ab München verbindet ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis (Flüge ab 29,99 Euro inklusive aller Steuern und Gebühren) mit hohen Service- und Sicherheitsstandards sowie einem innovativen Bordprodukt. Mit WINGS Entertain verfügt Eurowings bereits über das führende System für Bordunterhaltung. In wenigen Wochen wird die Fluggesellschaft mit WINGS Connect sogar High-Speed-Internet an Bord anbieten. Beide Systeme basieren auf der komfortablen Nutzung eigener Smartphones, Tablets oder Laptops innerhalb eines W-LAN Netzes an Bord der Flugzeuge.

Zu den neuen Strecken, die Eurowings ab München anbietet, gehören sonnige Ferien- und Kurzurlaubsdestinationen sowie Städteziele, die für Privat- und für Geschäftsreisende gleichermaßen attraktiv sind. Im Detail sind dies: Amsterdam (6 Flüge pro Woche), Paris/Charles de Gaulle (6 Flugverbindungen pro Woche), Genf (6/Woche), London-Stansted (6/Woche), Basel (5/Woche), Edinburgh (5/Woche), Nizza (5/Woche), Rom (5/Woche), Thessaloniki (4/Woche), Neapel (3/Woche), Pula/Kroatien (3/Woche), Zadar (3/Woche), Catania (2/Woche), Dubrovnik (2/Woche), Faro (2/Woche), Glasgow (2/Woche), Heraklion (2/Woche), Kavala/Griechenland (2/Woche), Kreta (2/Woche), Lamezia Terme/Italien (2/Woche), Mykonos (2/Woche), Olbia/Sardinien (2/Woche), Palermo (2/Woche), Rhodos (2/Woche), Bastia (1/Woche), Cagliari/Sardinien (1/Woche), Ibiza (1/Woche), Korfu (1/Woche), Porto (1/Woche), Brindisi/Italien (1/Woche), Kos (1/Woche). Palma de Mallorca wird jeden Samstag von München aus angeflogen – in Ergänzung zum Angebot mit den in Palma stationierten Eurowings-Jets.

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