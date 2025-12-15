Eurowings startet neue Winterverbindung nach Innsbruck

Eurowings Airbus A320 Blue Sky (Foto: Eurowings)

Bei strahlendem Sonnenschein landete am Mittag des 12. Dezembers 2025 um 13:00 Uhr pünktlich die erste Eurowings-Maschine von Düsseldorf kommend in Innsbruck.

Der Direktflug von/nach Düsseldorf wird über die Wintersaison zwei Mal pro Woche bedient und ergänzt damit das Eurowings-Flugangebot von/nach Hamburg.

Eurowings ist ein bewährter Airline-Partner des Flughafens Innsbruck und Teil der Lufthansa Group - derzeit mit insgesamt 150 Destinationen in über 50 verschiedenen Ländern. Mit heute wurde Innsbruck nach längerer Pause wieder in das dichte Streckennetz ab Düsseldorf aufgenommen.

Bei einer Flugzeit von 1h10min verbindet die Strecke das Bundesland Nordrhein-Westfalen optimal mit Tirol. So war bereits der heutige Erstflug mit 136 ankommenden und 87 abfliegenden Passagieren sehr gut gebucht.

Von dieser attraktiven Anreisemöglichkeit profitieren viele Wintergäste aus der deutschen Region, so Michael Händel Vice President Network Management and Airport Relation Eurowings: „Wintersportfans aus Nordrhein-Westfalen erreichen die Tiroler Alpen jetzt schneller und direkter als je zuvor – dank der neuen Direktverbindung zwischen Düsseldorf und Innsbruck. Das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands bekommt damit eine unmittelbare Verbindung zu einer der attraktivsten Wintersportregionen Europas. Innsbruck überzeugt mit spektakulären Pisten, alpinem Flair und echter Tiroler Gastfreundschaft – wir sind sicher, dass diese Strecke schnell zu einer der beliebtesten Winterverbindungen wird.“

Auf Tiroler Seite bekräftigt Barbara Plattner, Geschäftsführerin Innsbruck Tourismus, die Bedeutung der Deutschland-Flüge: „Unser Ziel ist es, die Betriebe in der Region ganzjährig gut auszulasten und damit nachhaltig Wertschöpfung zu schaffen. Ein starker Winter ist dafür entscheidend. Nordrhein-Westfalen und der Norden Deutschlands zählen zu unseren wichtigsten Regionen im mit Abstand stärksten Herkunftsmarkt: Sie stehen für fast 25 % aller Nächtigungen aus Deutschland. Die Verbindungen nach Düsseldorf und Hamburg sind daher starke Impulse für Innsbruck: Sie erleichtern die Anreise erheblich – und öffnen zugleich Tirolerinnen und Tirolern den Weg zu zwei attraktiven Städtezielen.“

Düsseldorf eignet sich zudem auch als weiterer Umsteigeflughafen innerhalb des Lufthansa-Konzerns zu vielen attraktiven internationalen Zielen.

Den Start der Flugverbindung erlebten sowohl die Passagiere als auch die Crewmitglieder des Erstfluges sehr positiv. Sie freuten sich über den herzlichen Empfang, der sie nach der Landung am Flughafen Innsbruck erwartete. Bei strahlendem Sonnenschein gab es Lebkuchen, einen echten Tiroler Schnaps und die Begrüßung durch Flughafengeschäftsführer Marco Pernetta selbst.

Die Flüge aus / nach Düsseldorf (DUS) im Detail - Empfehlungen und Informationen zu Reisen mit Eurowings

Flugnummer Von Abflugzeit Nach Ankunftszeit Verkehrstag Zeitraum

EW 9715 Innsbruck 13:50 Uhr Düsseldorf 15:00 Uhr Freitag 12.12.2025-03.04.2026

EW 9715 Innsbruck 18:35 Uhr Düsseldorf 19:45 Uhr Sonntag 14.12.2025-05.04.2026

EW 9714 Düsseldorf 12:00 Uhr Innsbruck 13:10 Uhr Freitag 12.12.2025-03.04.2026

EW 9714 Düsseldorf 16:45 Uhr Innsbruck 17:55 Uhr Sonntag 14.12.2025-05.04.2026