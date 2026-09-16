Eurowings stärkt Angebot ab Düsseldorf

Flughafen Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Eurowings fliegt auch im Winterflugplan vom Flughafen Düsseldorf aus nach Mailand Linate und Tallinn.

Eurowings bietet zwei Sommer-Verbindungen ab Düsseldorf auch erstmals im Winterflugplan 2026/27 an. Deutschlands größter Ferienflieger hebt in der kalten Jahreszeit zweimal wöchentlich in die estnische Hauptstadt Tallinn ab. Nach Mailand Linate geht es sogar bis zu zweimal am Tag. Die Verbindungen zum Mailänder Flughafen Linate ergänzen das Eurowings Angebot nach Mailand Malpensa. Insgesamt stehen Reisenden ab NRW mit Eurowings bis zu fünf tägliche Flüge in die italienische Metropole zur Verfügung.