Eurowings setzt auf Mallorca

Airbus A320 Eurowings Start am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Eurowings und Balearen-Regierung treiben den Ausbau Mallorcas als Ganzjahresziel voran.

Eurowings und die Regierung der Balearen wollen die beliebte Ferieninsel Mallorca gemeinsam stärker als attraktives Reiseziel über die Sommermonate hinaus positionieren. Darauf verständigten sich Balearen-Präsidentin Marga Prohens und Eurowings CEO Max Kownatzki bei einem Treffen im Regierungssitz in Palma de Mallorca. Ziel ist es, die touristische Nachfrage gleichmäßiger über das Jahr zu verteilen und zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten zu schaffen.

Deutschlands größter Ferienflieger wird dafür seine Mallorca-Präsenz bereits im kommenden Winterflugplan 2026/27 deutlich aufstocken. Erstmals sollen in einem Winterhalbjahr sechs Eurowings Flugzeuge in Palma de Mallorca stationiert werden – doppelt so viele wie noch vor zwei Jahren. Damit unterstützt die Airline die Bestrebungen der Balearen-Regierung, die touristische Saison zu verlängern und die wirtschaftliche Aktivität auf Mallorca breiter über das Jahr zu verteilen.

Darüber hinaus prüft Eurowings den Ausbau technischer Infrastruktur in Palma. Perspektivisch könnten mit diesem Schritt hochqualifizierte und ganzjährige Arbeitsplätze im Bereich Flugzeugwartung entstehen. Für die Airline würde ein Technikstandort vor Ort die Betreuung der wachsenden Flotte erleichtern. Mallorca wiederum könnte von der Ansiedlung von Technologie profitieren – ein Geschäftsfeld, das bislang kaum auf der Insel vertreten ist. Regierungschefin Prohens und Eurowings CEO Kownatzki diskutierten auch Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit Hochschulen, um Themen wie Fachkräfteentwicklung und Innovation gemeinsam voranzubringen.

„Eurowings bringt nicht nur Gäste auf die Insel, sondern auch qualifizierte Arbeitsplätze. Die Ziele der Balearen-Regierung und von Eurowings ergänzen sich dabei. Gemeinsam möchten wir die Voraussetzungen schaffen, um Mallorca stärker als Reiseziel für alle vier Jahreszeiten zu etablieren“, sagte Kownatzki. Die Insel habe weit mehr zu bieten als Sonne, Strand und Meer. „Gerade außerhalb der Hochsaison zieht sie bei moderateren Temperaturen zunehmend Sportler:innen, Naturliebhaber:innen und Erholungssuchende an.“

Die Ausbaupläne auf Mallorca setzen eine langjährige Erfolgsgeschichte fort. Seit der Eröffnung ihrer Palma-Basis im Jahr 2017 hat Eurowings ihr Angebot kontinuierlich ausgebaut und beschäftigt inzwischen fast 1.000 Mitarbeitende vor Ort. In den Sommermonaten verbindet die Airline der Lufthansa Group die Insel mit 26 Flughäfen und rund 400 wöchentlichen Flügen, insbesondere aus Deutschland und Österreich.

Dabei gehen die Aktivitäten bereits heute über den reinen Flugbetrieb hinaus. Mit der Gründung des Bodenverkehrsdienstleisters Wings Handling hat Eurowings bereits in lokale Strukturen investiert und Erfahrungen beim Aufbau langfristiger Geschäftsaktivitäten auf der Insel gesammelt. Für beide Partner ergeben sich daraus gemeinsame Perspektiven: Während die Balearen-Regierung die Weiterentwicklung Mallorcas als ganzjährig attraktiven Wirtschafts- und Tourismusstandort vorantreibt, kann Eurowings mit ihrer starken Präsenz vor Ort und gezielten Investitionen einen Beitrag zu dieser Entwicklung leisten.

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