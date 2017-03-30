Eurowings setzt auf Mallorca

Eurowings Airbus A330-200 (Foto: Lufthansa)

Nachdem das vergangene Jahr bereits Spitzenwerte bei den Besucherzahlen auf Mallorca brachte, ist die Sonneninsel auch für 2017 bereits bestens gebucht.

Die Airlines spüren den Nachfrageboom deutlich: Bei Eurowings gehören die Flüge nach Palma de Mallorca von fast allen Standorten aus zu den am stärksten gebuchten Strecken. Daher erweitert die Low-Cost-Airline aus dem Lufthansa-Konzern das Angebot zu den Ferienzeiten im Frühjahr und im Frühsommer deutlich und bietet eine ganze Reihe von Mallorca-Verbindungen sogar im Airbus Großraum-Jet A330 an.

Somit hat Eurowings nicht nur eines der umfangreichsten Streckenangebote zwischen Deutschland und Österreich nach Mallorca zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Fluggäste reisen mit etwas Planung sogar komfortabler als mit jeder anderen Airline auf die Ferieninsel. Insgesamt 162 Flüge ab und nach Köln/Bonn, Düsseldorf und Stuttgart werden in der Zeit zwischen dem 28. April und dem 30. Juni im extra großen Airbus A330 angeboten.

Neben den Osterferien konzentriert sich das zusätzliche Angebot auf die Zeit um die Feiertage Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam sowie auf die Pfingstferien in Baden-Württemberg. Ab Köln/Bonn bietet Eurowings insgesamt 128 zusätzliche Flüge im A330 nach und ab Palma an, ab Stuttgart 14 und ab Düsseldorf 40 zusätzliche Verbindungen.

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