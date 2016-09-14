Eurowings setzt auf Mallorca

Eurowings Airbus (Foto: Eurowings)

Eurowings eröffnet ihre erste Basis im nicht deutschsprachigen Ausland in Palma de Mallorca, einem der größten touristischen Märkte Europas.

Die spanische Mittelmeerinsel gilt inzwischen weit über Deutschland hinaus als Top-Urlaubsdestination mit Sonnengarantie und vermeldet seit Monaten einen Besucherrekord nach dem nächsten. Mallorcas Touristik-Organisationen gehen davon aus, dass der bisherige Rekord von 11,6 Millionen Urlaubern (2015) im laufenden Jahr deutlich übertroffen wird. Entsprechend stark ist auch das Wachstum der Fluggastzahlen am Flughafen Son Sant Joan in Palma de Mallorca.

Eurowings wird sich als wichtiger Player an diesem Flughafen positionieren und ab Mai 2017 zunächst zwei Flugzeuge auf der beliebten Sonneninsel stationieren. Von Mallorca aus wird Eurowings künftig zahlreiche preisgünstige Direktverbindungen nach Deutschland sowie in andere europäische Städte anbieten und das Streckennetz von mehr als insgesamt 130 Destinationen entsprechend erweitern.

„Kunden bevorzugen heute ganz eindeutig preisgünstige Direktflüge – das gilt quer durch Europa und weit darüber hinaus“, sagt Eurowings Geschäftsführer Oliver Wagner. „Wir entwickeln mit der neuen Eurowings ein dynamisches und zusehends europaweites System von Günstigflügen. Unsere erste Basis in Spanien ist auf diesem Weg der nächste wichtige Meilenstein.“ Mit der Stationierung eigener Flugzeuge auf Mallorca werde Eurowings einen der größten touristischen Märkte Europas maßgeblich mitgestalten. Wagner: „Mit großer Flexibilität, schnellen Entscheidungen und hoher Branchenkompetenz sind wir in der Lage, Wachstumsperspektiven wie am boomenden Standort Palma zu nutzen und attraktive Märkte schnell zu besetzen.“

Die Expansion von Eurowings wird Wachstum und neue Arbeitsplätze auch nach Spanien bringen. Die Airline wird auf der Baleareninsel Crews für die beiden neuen Palma-Flugzeuge einstellen und damit im ersten Schritt 75 neue Arbeitsplätze in Cockpit und Kabine schaffen. Betrieben werden die Airbus A320 von Eurowings Europe, einem im Juli 2016 erfolgreich gestarteten Flugbetrieb, der mit österreichischer Zulassung in Wien beheimatet ist.

Eurowings Europe hat am vergangenen Wochenende einen ersten wichtigen Meilenstein passiert: Der neue Flugbetrieb hat am Standort Wien seinen 100.000sten Fluggast begrüßt. Nach dem Erstflug im Juli dieses Jahres haben die ersten zwei Airbus A320 inzwischen rund 700 Flüge absolviert, die bereits in der Aufbauphase auf hohes Kundeninteresse stoßen und zu durchschnittlich mehr als 80 Prozent ausgelastet sind. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Wien-Operations sind vom Start weg hoch. Entsprechend positiv sind auch die Rückmeldungen der Kunden. „Unser Start in Wien verläuft großartig: Die Kunden sind sehr zufrieden, unser Team ist hoch motiviert und hat Lust auf mehr“, betont Geschäftsführer Wagner.

Für Ende Oktober erwartet Eurowings Europe das dritte Flugzeug am Standort Wien. Zum Jahresstart 2017 wird am Standort Salzburg eine zweite Eurowings Basis in Österreich eröffnet, um preisgünstige Direktflüge auch in die Mozartstadt zu bringen.

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